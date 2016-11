Ortenau Für Bohn geht es gegen die Nummer eins

Für den HGW dürfte es also wieder ein Spiel werden, in dem es nichts zu verlieren gibt. Mit Eike Neff wird nach Keeper Nebosja Nikolic und Timo Spraul ein weiterer Akteur länger ausfallen. Allerdings scheint die Verletzung nicht ganz so gravierend zu sein, wie es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Für Neff wird Lukas Groh aus der Reserve in den Kader rücken.

Reagiert hat der Verein hingegen auf den Ausfall von Spraul (Mittelfußbruch). Wie der HGW Hofweier gestern mitteilte, wurde kurzfristig Marko Burés verpflichtet. Er ist 24 Jahre alt, 1,90 Meter groß und 90 Kilo schwer. Der Jugend- und Junioren-Nationalspieler hat fünf Jahre in der ersten Kroatischen Liga bei RK Nexe Nasice und zuletzt bei RK Djakovo gespielt. Das letzte halbe Jahr hatte er eine Auszeit vom Handball genommen. Burés soll möglichst schon morgen gegen den TSV Neuhausen/Fildern auflaufen – vorausgesetzt die Freigabe durch den Handballverband Kroatien liegt rechtzeitig vor.