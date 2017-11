Ortenau "Fühle mich sehr wohl"

Yasin Ilhan hat bereits Oberligaerfahrung vorzuweisen, doch zu diesem Zeitpunkt der Saison ist diese Marke dennoch eine Hausnummer. Mit dem Aufsteiger aus Lahrs Westen hat der Wandervogel einen Klub gefunden, bei dem er langfristig spielen will. Zur Winterpause werden es zwei Jahre und der Deutsch-Türke fühlt sich pudelwohl. "Mit dem FV Langenwinkel habe ich einen Verein gefunden, mit dem es super passt." Der Angreifer unterstreicht die hohen Ziele des kleinen Klubs: "In drei bis vier Jahren wollen wir Verbandsliga spielen."

In diesen Sphären kennt sich Ilhan bestens aus. Seinen Stationen in der Jugend beim Lahrer und Offenburger FV folgte der Wechsel in die U19 des SC Freiburg, wo er auch unter Christian Streich mittrainierte. Der heutige Bundesliga-Coach stellte nach einer Saison jedoch klar, dass es wohl nicht für eine Profikarriere reiche und empfahl ihm den Schritt zum OFV zurück. Dort gelang Ilhan der Übergang zu den Herren und er absolvierte seine ersten Einsätze in der Verbands- und Oberliga. Ab der Saison 2013/14 spielte der Industriemechaniker je eine Saison für Oberachern, Linx und erneut Offenburg. Unterm Strich stehen in Baden-Württembergs höchster Spielklasse 65 Einsätze und neun Tore. Ganz zufrieden ist der 25-Jährige mit dieser Ausbeute jedoch nicht. "Die Oberliga kam vielleicht einen Schritt zu früh".

Besonders in Erinnerung bleibt der Aufstieg mit dem OFV 2011 und der Verbandspokalsieg ein Jahr danach. Dadurch qualifizierte sich Offenburg für den DFB-Pokal. In der ersten Runde wartete der Zweitligist St. Pauli mit Spielern wie Fin Bartels und Daniel Ginczek zu Hause vor 10 000 Zuschauern auf. Die Ortenauer waren beim 0:3 chancenlos. Doch Ilhan ärgert viel mehr, dass er nicht auflief. "Das bereue ich bis heute. Ich war damals im Heimaturlaub in der Türkei."