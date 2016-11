Ortenau FSV verpasst Schritt

(os). Die Platzherren vergaben trotz einer 2:1-Pausenführung insbesondere im ersten Abschnitt weitere sehr gute Chancen. Dies sollte sich nach dem Wechsel rächen. Die Gäste zeigten mit viel Leidenschaft im zweiten Abschnitt, dass sie den Abstiegskampf angenommen haben.

Aufgrund des Engagements verdienten sie sich den Punktgewinn. Der FSV konnte nicht zufrieden sein. "Mit einem Dreier hätten wir einen weiteren Schritt ins sichere Mittelfeld machen können. Angesichts der guten Chancen im ersten Abschnitt müssen wir bei dem Remis von Punktverlusten sprechen", so Altdorfs Spielausschuss-Vorsitzender Armin Bauer. Die Altdorfer begannen richtig stark, die Gäste hatten Mühe, den quirligen FSV-Sturm unter Kontrolle zu halten. Verdient war die 1:0-Führung in der 15. Minute: Vorbereiter Florian Karl und Dennis Metzger mit dem Abschluss in der Sturmzentrale waren für die Führung verantwortlich.

Der FSV blieb dran und erarbeitete sich weitere Chancen. Pech hatte Julian Zeller, als er zweimal knapp das Tor verfehlte (28./32.). Mit der ersten Chance kamen die Gäste in der 40. Minute zum Ausgleich. Ursache war ein Ballverlust der Platzherren im Aufbauspiel. Gürkan Balta nutzte den Patzer. Die Altdorfer hatten jedoch die richtige Antwort. Wieder war Florian Karl über rechts durchgebrochen, diesmal netzte er in der 41. Minute aus spitzem Winkel ein. Er hätte noch einen draufsetzen können. Sein Schuss aus kurzer Distanz (44.) wurde jedoch auf der Linie abgewehrt.