Ortenau FSV Seelbach bezwingt zu Hause SV Haslach

FV Ebersweier – SV Oberwolfach 2:1 (1:0). Der SVO kam nicht wie gewünscht erfolgreich aus den Startlöchern und unterlag in Ebersweier knapp mit 1:2. Die Gäste kamen nach Wiederbeginn schneller und besser in die Gänge, der Ausgleich war möglich. Doch es sollte anders kommen: Martin erzielte das 2:0. Die Kehl-Truppe danach weiter um ein besseres Resultat bemüht. Doch der Anschlusstreffer durch Jonas Dieterle (87.) kam deutlich zu spät. Tore: 1:0 und 2:0 N. Martin (29.+68.), 2:1 J. Dieterle (87.). Gelb-Rote Karte für (84.) Ebersweier. FV Sulz – VfR Elgersweier 2:2 (0:2). Das Halbzeitergebnis nach gut 45 Minuten stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Die verhalten agierenden Gäste gingen per Doppelpack wie aus dem Nichts durch ihren Torjäger Atanas Karagyaurov mit einem Vorsprung in die Kabine. Sulz ließ bis zu diesem Zeitpunkt einfach zu viele Torchancen, und zwar gute, liegen. Der VfR in punkto Präsenz und Zweikampfverhalten effektiver. Nach dem Wechsel trafen Kiesele und Lauber zum Ausgleich. Zum Siegtreffer sollte es allerdings nicht mehr ganz reichen. Tore: 0:1 und 0:2 Karagyaurov (10.+34.), 1:2 J. Kiesele (62.), 2:2 T. Lauber (80.) Rote Karte für Reinholz (70./Sulz) und Enrice (80./Elgersweier. FV Unterharmersbach – SV Oberschopfheim 1:1 (1:1). In einer vor allem im ersten Durchgang sehr temporeichen Begegnung mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten, trennten sich die beiden Kontrahenten nach neunzig Minuten leistungsgerecht mit 1:1. Die zahlreicheren Möglichkeiten war dabei jedoch auf dem Zettel der Hausherren zu notieren. Das änderte sich dann nach Wiederanspiel. Jetzt neutralisierten sich beide Mannschaften gleichermaßen und es gab nicht mehr so viele Torchancen einzutragen. So gesehen unterm Strich eine gerechte Punkteteilung. Tore: 1:0 M. Schwarz (14.), 1:1 Y. Prieto (43.) FV Ettenheim – SV Rust 2:2 (0:2). Zur Pause sah es für den abstiegsbedrohten FV Ettenheim nicht rosig aus. Die Rothosen agierten viel zu passiv, riskierten recht wenig. Rust kam da viel besser, weil energischer, in die Partie und ging durch Schiff früh in Front. Nach dem 2:0 durch Dzelic schienen dem FVE die Felle davonzuschwimmen. Die Griesbaum-Truppe fasste sich jedoch in Halbzeit zwei ein Herz und kamen durch einen Freistoß wieder heran. Einen Strafstoß nach Foul an Schwarz nutzte Schindler in der Schlussphase zum Ausgleich. Tore: 0:1 Schiff (9.), 0:2 Dzelic (9.+28.), 1:2 J. Enderle (60.), 2:2 J.-L. Schindler (88./FE). Rot für D. Herdrich (85./Rust). SC Lahr II – SF Ichenheim 2:2 (0:1). Der SC Lahr gab in den ersten 45 Minuten ganz klar den Ton und die Richtung an, geriet aber beim einzigen richtigen Gästeangriff durch ein dummes Eigentor in Rückstand. Röderer korrigierte fünf Minuten nach dem Wechsel aber das Ergebnis und auch in der Folge wieder mehr Spielanteile für die Hausherren. Doch der nächste Rückschlag folgte: mit dem 1:2 durch Metzger. Dann dauerte es bis in die Schlussminuten, ehe Onur Cantürk wieder ausgleichen und für den hochverdienten Punktgewinn sorgte. Tore: 0:1 Eigentor (45.), 1:1 Röderer (50.), 1:2 R. Metzger (65.), 2:2 Onur Cantürk (85.). Gelb-Rote Karte für Ichenheim (66.). FSV Seelbach – SV Haslach 3:1 (0:0). Haslach konnte eine Halbzeit lang den Kasten sauber halten, sah sich aber durchweg stürmischen Angriffen des FSV ausgesetzt. Nur Torhüter Schmieder und dem Unvermögen der Lach-Truppe war es zu verdanken, dass es torlos in die Pause ging. Nach dem ebenso frühen wie überfälligen Führungstreffer durch Fabian Kloos, musste man durch Moser zwar den Ausgleich hinnehmen, doch auch das warf die Schuttertäler nicht aus der Bahn. Haslach musste danach sogar in Überzahl noch den dritten Treffer hinnehmen. Tore: 1:0 F. Kloos (50.), 1:1 J. Moser (58.), 2:1 H. Linster (80.), 3:1 P. Weber (85./FE.) Gelb-Rote Karte für Schweiß (65./Seelbach ). SV Oberharmersbach – FV Rammersweier 1:5 (0:1). Die erste Saison-Heimniederlage des (noch) Spitzenreiters aus Oberharmersbach fiel mit 1:5 gleich recht deftig aus. Und es gibt auch nichts zu beschönigen: Die Gäste aus Rammersweier gewannen hochverdient, waren durchweg präsenter und viel zweikampfstärker. Der zweifache Gästetorschütze Marc Hug war nie in den Griff zu bekommen, aber auch seine Mitspieler zeigten, wie man ein Spiel gestaltet und gewinnt. Selbst der Ehrentreffer durch Schößler ist eher in die Kategorie Zufallstreffer einzuordnen. Tore: 0:1 R. Hügel (20.), 0:2 M. Hug (64.), 0:3 Näger (75.), 1:3 M. Schößler (76.), 1:4 M. Hug (77.), 1:5 M. Cybard (84.). VfR Willstätt – Zeller FV 3:0 (1:0). Ohne Hochglanz, mit einer soliden Durchschnittsleistung, gewann der Tabellenzweite aus Willstätt gegen einen zahmen FV aus Zell glatt mit 3:0 und rückte damit dem geschlagenen Leader bis auf zwei Zähler auf die Pelle. Elyes Bounatouf brachte mit seinem 13. Treffer seine Farben früh in Führung. Danach rollten Angriff auf Angriff in Richtung Gästetor. Der FVZ hatte gleich im ersten Spiel nach der Winterpause viel zu tun. Willstätt zeigte durchgängig, wo es lang geht und wie man ein Spiel erfolgreich gestaltet. Tore: 1:0 E. Bounatouf (15.), 2:0 und 3:0 W. Kraus (55. + 86.).