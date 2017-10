Ortenau FSV hadert mit Schiedsrichter-Entscheidung

Beide Teams blieben im ersten Abschnitt unter ihrem Niveau. Balleroberungen entsprangen meist Fehlpässen des Gegners. Es dauerte bis zur 17. Minute, bis ein Torwart ernsthaft ins Spielgeschehen eingreifen musste. Mike Rheinberger kam nach einer Einzelleistung aus zentraler Position zum Abschluss, woraufhin SVO-Keeper Daniel Herr sich strecken musste. Das war es offensiv dann zunächst aus FSV-Sicht. Auf der Gegenseite scheiterte Esteban Muller (19.) mit einem Kopfball an Maik Werner. In der 28. Minute touchierte nach einem Standard ein Kopfball von Ebubekir Basar die Querlatte des FSV-Gehäuses.

Nach dem Wechsel tauschten Florian Karl und Lucas Hunn die Positionen. Mit Erfolg: Im Mittelfeld hatte Hunn mehr Spielanteile und in der Offensive nutzte Karl seine Schnelligkeit. Dieser taktischen Veränderung entsprang auch die Gästeführung. Nach einer Balleroberung steckte Hunn das Leder in der 60. Minute für Karl durch, der Herr keine Abwehrchance ließ. Drei Minuten später die Großchance zum 2:0 für die Gäste: Karl bediente Julian Zeller im Strafraum in zentraler Position. Dieser donnerte das Leder jedoch über die Querlatte.

Danach war der FSV nur noch in der Defensive beschäftigt. In der Offensive wurde kein Ball mehr gehalten und zunehmend konnten die Gastgeber Druck aufbauen. Immer wieder war für die Platzherren jedoch Endstadion bei Maik Werner. Insbesondere Anicet Eyenga drehte auf, scheiterte aber regelmäßig am FSV-Goali. In der 83. Minute fiel dann dennoch der Ausgleich: FSV-Coach Christoph Oswald wehrte nach einer Flanke das Leder im Strafraum mit der Brust ab und Schiri Manuel De Vito entschied auf Handelfmeter. Alle Proteste nutzen nichts. Stefan Dierle verwandelte sicher. In der 86. Minute dann nochmals ein toller Reflex von Werner, der nach einer Ecke einen Kopfball von Dierle auf der Linie abwehrte.