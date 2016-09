Ortenau FSV fehlt Effektivität

Die Effektivität der Platzherren bei der Chancenverwertung machte den Unterschied, der FSV hat sich dagegen für eine ordentliche Leistung nicht belohnt.

Von der 0:4-Pleite in der Vorwoche gegen Freistett zeigten sich die Schwarz-Weißen gut erholt. Die Gäste zogen gegen die vorsichtig startenden Gastgeber ein gutes Kombinationsspiel auf. Die Platzherren hatten während der ersten Halbzeit nur eine gute Torchance, als Maik Werner nach einem Standard das Leder klasse parierte. "Leider hatte wir die Seuche an den Kickstiefeln. Sehr gute Torchancen wurden nicht genutzt. Gemessen an den Spiel- und Chancenanteilen wäre eine Führung für uns zur Pause verdient gewesen", legte Steffen Fleig in der Spielanalyse den Finger in die Wunde.

Die Gäste haben mehr Ballbesitz, aber es fehlt die Durchschlagskraft