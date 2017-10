Ortenau FSV agiert zu harmlos

Ausgerechnet gegen die auswärts bislang punktlose Spvgg Ottenau setzte es für die Oswald-Elf ein bitteres 1:2. Somit trägt der Trainerwechsel des Gegners bereits im ersten Spiel nach Björn Stolle Früchte. Der FSV muss seinen Blick in der Tabelle wieder nach unten richten.

Schon in der ersten Minute klingelte es im Altdorfer Gehäuse. Kapitän Steffen Weiler war Nutznießer der Unkonzentriertheit in der FSV-Deckung. Die frühe Führung spielte den Gästen bei den sommerlichen Temperaturen in die Karten. Sie machten das, was sie am besten konnten: Der Gegner wurde spät aufgenommen und der Strafraum dicht gemacht. Fabian Pietrock hätte diesem einen Strich durch die Rechnung machen können: Er verschoss aber einen an Mike Rheinberger verschuldeten Foulelfmeter (13.).

Der FSV hatte in der Folge ein hohes Maß an Ballbesitz – torgefährliche Abschlüsse gelangen aber nicht. Zu früh wurde das Leder auf den Weg zur Mitte geschickt. Die Ottenauer ließen dort aber keine Räume zu. Die Außen des FSV gelang es zu wenig auf die Grundlinie zu kommen.