Ortenau Frust in Meißenheim

Im Lauf der zweiten Halbzeit stellte die HSG ihren Angriff um und spielte fortan mit zwei Kreisläufern. "Das haben wir überhaupt nicht in den Griff bekommen", musste Ottenheims Coach Daniel Hasemann eingestehen. Die Folge waren viel Strafwürfe, die Florian Schweda allesamt für sein Team verwandelte. In der 51. Spielminute war trotzdem noch alles drin. Dann aber vergab Nils Schneckenburger per Strafwurf die Möglichkeit, um Anschluss zu halten, die HSG legte zum 24:21 nach. "Wir sind vom Kopf her eingebrochen, dann war der Akku leer", so Hasemann. HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Eggert, Ehrmann, Schweda 8/7, Hadlich 2, M. Dahm, Braun 5, Abberger, H. Dahm, Schlegel, Schatz, Baur 6, Polis 1. TuS Ottenheim: Plschek, Rauer; Bing 6/1, Betzler 6, Métier, M. Ziegler, Thielecke 2, Heimburger, Heitz 2, Schneckenburger 6/1.