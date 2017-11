Ortenau Freundschaft bis in den Morgen vertieft

Die Boxnacht begann mit zwei Vorkämpfen, in denen Furkan Keles, als Boxer der Boxstaffel Blau-Weiß Lahr im Schwergewicht bis 81 Kilogramm gegen Fabio Ziser von Blauweiß Riegel antrat. Der Kampf blieb ohne Wertung. Seinen zweiten Kampf bestritt der Lahrer Velat Ulumaskan, der nach drei Runden im Halbweltergewicht bis 64 Kilogramm, nach drei Runden nach Punkten gegen Mohammet Rai, ebenfalls aus Riegel, gewann.

Die Auswahl aus Baden- Württemberg unterlag deutlich der französischen Mannschaft. Sor Ahmet verlor im Leichtgewicht bis 60 Kilogramm deutlich seinem Kontrahenten Kylian Joos. Auch die weiteren Kämpfe gingen an die Franzosen. Etwa der Kampf von Kevin Kischenko, ebenfalls im Leichtgewicht, ging nach Abbruch nach einer Schiedsrichterentscheidung an Frankreich. Die französische Mannschaft war am Samstag von der Boxstaffel Blau-Weiß Lahr herzlich empfangen worden. Der neue Geschäftsführer Sascha Schmieder unternahm mit den französischen Gästen eine Stadtführung durch Lahr.

Einen Sieg holte vor der Pause Assan Hansen, der vielumjubelt gegen seinen Kontrahenten Vlasay Phouampanome, wiederum im Leichtgewicht, gewann. Danach sorgten junge Turner des TV Herbolzheim für das Rahmenprogramm. Die Niederlagen seiner Schützlinge erklärte Oliver Vlecek folgendermaßen: "Wir sind derzeit in der Vorbereitung auf die deutschen Meisterschaften," Vlecek ist Landestrainer und Sportdirektor des Boxverbands Baden-Württemberg. Der 39-Jährige erklärte im Gespräch mit der Lahrer Zeitung weiter: "Wir waren letzte Woche im Trainingslager in Heidelberg. So waren meine Boxer heute etwas Müde." In der Tat wirkten die Franzosen fast in allen Duellen weitaus frischer und fitter. Vlecek fügte indes an: "Wir haben bewusst gegen einen starken Gegner gekämpft, um eben gut auf die deutschen Meisterschaften vorbereitet zu sein." Zur Freude der Boxstaffel Blau-Weiß Lahr, lobte Vlecek: "Die Boxstaffel ist ein super Partner. Zudem war die Boxnacht eine schöne Veranstaltung." Weiter fügte er zu urigen Großmarkthalle an: "Ich bin zwar für Fortschritt, doch auch die Tradition sollte aufrecht erhalten bleiben." Der letzte Kampf fand kurz nach Mitternacht im Schwergewicht bis 81 Kilogramm zwischen Athanasios und Ferdy Zongo statt. Der Franzose wurde dabei wegen einem Kopfstoß verwarnt. Letztendlich wurde der Kampf als Remis gewertet. Unterm Strich stand ein 5:5-Remis, die Franzosen führten zur Pause jedoch schon mit 4:1. Im Vordergrund stand jedoch die Vorbereitung für die deutsche Auswahl, sowie die länderübergreifende Freundschaften, die bis in die Morgenstunden vertieft wurden.