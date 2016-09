Ortenau Formkurve des Offenburger FV zeigt weiter nach oben

"Eine Leistung wie gegen Walldorf" erhoffte sich OFV-Teammanager Heinz Falk am Rande. In den ersten 45 Minuten deutete sich die heiße Atmosphäre bereits an. Offenburg stemmte sich gegen die drängenden Hausherren, kam aber auch zu eigenen Akzenten. So etwa nach einer Viertelstunde. Marco Petereit setzte sich durch, legte mit Übersicht zurück, wo Keven Feger erneut Treffsicherheit nachwies – 0:1.

Angesichts des Rückstands reagierte Hollenbach angestachelt, schloss entstehende Mittelfeldlücken konsequenter und wollte schnell ausgleichen. Aber die OFV-Elf bewies Stehvermögen und Disziplin in der Defensive.

In den zweiten 45 Minuten erlebten die Zuschauer eine weiterhin auf hohem Niveau stehende Partie. Hollenbach versuchte spielerische Lösungen, erreichte gegen die immer wieder wechselweise aufrückende Gäste-Elf aber nichts Entscheidendes. Offenburg präsentierte sich taktisch auf Augenhöhe, konnte Tempowechsel mitgehen. Ärgerlich war, dass den Ortenauern zwei vermeintliche Abseitstreffer aberkannt wurden. Im Gegenzug standen für den FSV zwei Lattentreffer, bei denen der Aufsteiger Glück hatte.