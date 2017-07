Ortenau Formanová und Co. mit Top-Leistung

Ettenheim (tom/rf).

Der FTC musste auf seine starke Nummer zwei Sidney Weller verzichten, sodass sich das erhoffte Match auf Augenhöhe entwickelte. Beim TCE zeigten in den Einzeln Klara Formanová und Petra Furtwängler starke Leistungen und gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Mit 3:3 ging es in die Doppel. Dort zeigte der Außenseiter in beiden Duellen überragende Leistungen. Vor den beiden letzten Begegnungen darf das Ettenheimer Team nun sogar wieder vom Klassenerhalt träumen. Die Ergebnisse: Saar – Krämer 6:1, 6:0; Bozhilova – Schwendenmann 6:0, 2:6, 10:5; Fimpel – Formanová 3:6, 5:7; Pflugfelder – Furtwängler 3:6, 2:6; Rigoni – Schwanz 6:3, 6:3; Wolfert – Köbele 1:6, 0:6; Saar/Fimpel – Schwendenmann/Furtwängler 5:7, 1:6; Bozhilova/Rigoni – Formanová/Köbele 0:6, 4:6; Rombach/Pflugfelder – Schwanz/Schmidt 6:4, 6:1. 1. Bezirksliga, Herren: TC Ettenheim – TC Schallstadt-Wolfenweiler 3:6. Die Hausherren lieferten sich mit dem Tabellenzweiten ein umkämpftes Match. Maxim Sosnovski und Jean-Philippe Louis sorgten für zwei Einzelsiege. Die Chance auf einen besseren Zwischenstand verpassten Victor Louis und Andreas Vogel, die ihre spannenden Matches verloren. Victor Louis bot gegen den früheren Badenligaspieler Mario Eckardt vor allem im zweiten Satz eine tolle Leistung. Im Match-Tiebreak hatte der erfahrene Eckardt aber wieder alles unter Kontrolle.

Beim Stand von 2:4 gelang dem elsässischen Brüderpaar Louis/Louis im Doppel nur noch Ergebniskosmetik. Aus den beiden letzten Spielen muss für den TCE wohl noch ein Sieg her, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Ergebnisse: Schille – Tanner 1:6, 0:6; Sosnovski – van der Merwe 6:1, 6:3; Volkmer – Born 0:6, 1:6; Louis – Eckardt 1:6, 6:2, 1:10; Jean-Philippe Louis – Bürgi 6:3, 6:3; Vogel – Kölln 6:4, 4:6, 9:11; Schille/Volkmer – van der Merwe/Born 0:6, 3:6; Sosnovski/Vogel – Tanner/Eckardt 2:6, 2:6; Louis/Louis – Bürgi/Kölln 6:0, 6:4.