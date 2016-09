Ortenau Fokus gilt der eigenen Leistung

In personeller Hinsicht wird sich kaum etwas verändern. SC-Trainer Oliver Dewes nimmt nach Urlaub wieder auf der Bank Platz. Mittelfeldkraft Johannes Wirth kommt ebenfalls aus dem Ausland zurück, dürfte aufgrund von Trainingsrückstand aber noch keine Option sein.

(uk). Kehler FV – SV Waldkirch (Samstag, 15.30 Uhr). Nach der 1:2-Niederlage in Linx am Mittwochabend saß KFV-Trainer Alexander Hassen­stein niedergeschlagen im Hans-Weber-Stadion. Auf die Frage, was gegen Waldkirch besser gemacht werden müsse, antwortete er lapidar: "Tore schießen und individuelle Fehler abstellen."

Am meisten ärgerte es ihn, dass seine Elf die vorgegebene Marschroute nur wenig umgesetzt hatte. Beim ersten Linxer Treffer wurde der ballführende Spieler nicht gestört, beim 2:0 wurden weder die Flanke von SVL-Akteur Jean-Gabriel Dussot unterbunden noch der Lauf des heraneilenden David Göser gestört. "Wir haben genug damit zu tun, wieder in unsere Spur zu finden. Daher brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, was andere Mannschaften machen", so Hassenstein.

In erster Linie gilt es, sich wieder Torraumszenen zu erarbeiten. Davon gab es in Linx trotz leicht besserer Spielanteile eindeutig zu wenig für den KFV. Im Gegenteil: Hätte Alexander Merkel freistehend nach zwei Standardsituationen beide Kopfbälle im Kehler Tor untergebracht, wäre das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen. Nach dem von Kevin Sax direkt verwandelten Freistoß aus 30 Metern Entfernung blieb es ein vergebliches Anrennen des Oberligaabsteigers. Gegen Waldkirch muss im Offensivbereich eine deutliche Steigerung kommen.