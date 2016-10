Ortenau Florian Ey erwartet Reaktion seiner Elf

(mat/sey). SV Diersburg – FV Langenwinkel (Sonntag, 15 Uhr). Der Vorletzte empfängt den Zweiten, arg viel deutlicher könnte die Favoritenrolle nicht sein. Die Gastgeber haben noch nicht in die Saison gefunden, Abstiegskampf ist angesagt. Zuletzt zeigte sich der SV Diersburg allerdings verbessert, aus den vergangenen beiden Partien gab es vier Punkte. Die Gäste haben einen Auswärtserfolg eingeplant, um Spitzenreiter Kippenheim auf den Fersen zu bleiben. SG Nonnenweier/Allmannsweier – Spvgg Schiltach (Sonntag, 15 Uhr). Die Hausherren entwickeln sich so langsam aber sicher zum Favoritenschreck. Als bislang einziges Team fügte die Blum-Elf Spitzenreiter Kippenheim eine Niederlage bei, zuletzt setzte man zudem mit dem 3:0 beim SC Orschweier ein Ausrufezeichen. Schiltach benötigt hingegen im Kampf gegen den Abstieg jeden Zähler. SV Berghaupten – SV Münch­weier (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste mussten zuletzt einen kleinen Rückschlag hinnehmen, trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung gegen Diersburg gab es am Ende eine Punkteteilung. SVM-­ Coach Marco Spitzer: "Ich hoffe wir können in Berghaupten an unsere eigentlich gute Leistung anknüpfen und endlich wieder drei Punkte holen. Dies wird allerdings alles andere als einfach, denn Berghaupten ist sicherlich stärker als es der momentane Tabellenplatz aussagt." ASV Nordrach – SC Orschweier (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste unterlagen zuletzt Nonnenweier/Allmannsweier mit 0:3, wollen nun jedoch wieder zurück in die Erfolgsspur. "Ich hoffe, dass wir nach der Heimniederlage wieder ein anderes Gesicht zeigen und uns anders präsentieren. Es ist eine Reaktion von der ganzen Mannschaft nötig und wir müssen den Kampf auf dem kleinen Kunstrasenplatz annehmen", fordert SCO-Trainer Florian Ey. SV Kippenheim – FSV Altdorf II (Sonntag, 15 Uhr). Der Spitzenreiter bekommt es mit dem Aufsteiger zu tun. "Wir wollen unbedingt unsere Siegesserie ausbauen. Die Mannschaft ist weiterhin hungrig auf den Erfolg und sehr fokussiert auf die nächsten Aufgaben. Altdorf II werden wir keinesfalls unterschätzen. Der FSV hat schon gegen Langenwinkel gezeigt, zu was das Team in der Lage sind", warnt SVK-Trainer Fabian Kaiser. SV Mühlenbach – FV Dinglingen (Sonntag, 15 Uhr). Es ist ein Duell zweier Aufsteiger, wobei sich die Hausherren in der neuen Spielklasse, der Kreisliga A, deutlich besser zurechtfinden. Der SVM ist Sechster, Dinglingen belegt Rang 14. Und auch wenn der FVD auswärts ran muss – aus Duellen gegen Mitaufsteiger sollte man zumindest nicht mit leeren Händen nach Hause kommen.