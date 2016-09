DJK Welschensteinach – TuS Kinzigtal 11:0 (6:0). Bereits nach sechs Minuten (3:0) war das Spiel entschieden. Wenn am Ende auch ein zweistelliger Heimsieg steht, gab es seitens der DJK doch Leerläufe. Doch jetzt sollte der guten Heimbilanz auch in der Fremde mal ein Erfolgserlebnis folgen. Tore: 1:0 D. Schöpf (3.), 2:0 N. Schwendemann (4. + 6.), 4:0 Steiner (24.), 5:0 D. Schöpf (25.), 6:0, 7:0 und 8:0 Steiner (27., 50./FE + 69.), 9:0 M. Schöner (77.), 10:0 und 11:0 Ketterer (83. + 84.). Gelbrot für Gleich (50.) TuS. VfR Hornberg – SV Dörlinbach 3:0 (1:0). Der VfR zeigte sich nach dem knappen Pokalaus unter der Woche gegen den punktgleichen SV Dörlinbach wieder von der besserenSeite und bleibt weiterhin im Konzert der Großen. Der VfR war durchweg spielbestimmend. Mario Schwendemann per Doppelpack brachte seine Farben zurück auf die Siegerstraße. Tore: 1:0 und 2:0 Schwendemann (18. + 70.), 3:0 Franco Romero (87./FE). SV Hausach 2 – FC Wolfach 2:2 (1:0). Für die SVH-Reserve reichte es wieder nicht zu einem Sieg. Der Gast aus Wolfach kehrte durch den Anschlusstreffer von Armbruster wieder zurück. Und dank Rheinberger wurde es sogar noch ein Auswärtspunkt für Wolfach. Tore: 1:0 Kaiser (31.), 2:0 Steinhauser (67.), 2:1 Armbruster (74.), 2:2 Rheinberger (90.+3). FC Fischerbach – SV Reichenbach/G 1:3 (1:2). Einen weiteren Rückschlag gab es für den letztjährigen Vizemeister aus Fischerbach, und das auch noch vor eigener Kulisse. Denn nicht der favorisierte Gastgeber, sondern der Gast aus Reichenbach/G spielte sich in die Siegerliste. Beim FC ging gestern so ziemlich alles schief, die Truppe von Klaus Kinast kam nie in die Gänge. Tore: 0:1 Harter (7.), 1:1 F. Moser (26.), 1:2 und 1:3 J. Braun (29. + 53.). Ankara Gengenbach – SV Schapbach 2:6 (0:2). Die Wolftäler marschieren weiter schnurstracks auf dem direkten Weg zurück ins Oberhaus. Gestern präsentierte sich der Spitzenreiter in Gengenbach erneut von der Siegerseite. Tore: 0:1 Krauth (11.), 0:2 Schmidt (35.), 0:3 Krauth (48.), 1:3 Özkan (53.), 1:4 Krauth (60.), 2:4 Waslikowski (66./FE), 2:5 Armbruster (77.), 2:6 Krauth (87.). Gelbrot für Armbruster (70.) Ankara. FC Ohlsbach – FV Biberach 5:1 (3:0). Langsam aber sicher scheint der FC aus Ohlsbach wieder zur alten Stärke zurückzufinden. Tore: 1:0 und 2:0 Stöhr (17. + 34.), 3:0 J. Benz J. (44.), 4:0 H. Braun (62.), 4:1 Lahm (64.), 5:1 Stöhr (71.). SG Schweighausen – SV Zunsweier 3:2 (2:1). In einer hart bis zum Abpfiff hart umkämpften Begegnung behielt die SG Schweighausen gegen den SV Zunsweier mit 3:2 die Oberhand. Tore: 1:0 M. Ohnemus (23.), 1:1 Ben Jabrallah (32.), 2:1 S. Zehnnle (34.), 3:1 M. Ohnemus (63.), 3:2 Höpf (80./FE). Gelbrot für Pfeiffer (89.) Schweighausen. SC Hofstetten 2 – SV Gengenbach 2:3 (0:2). In der Viertelstunde nach Wiederbeginn kam Hofstetten heran, die Gäste mussten bangen, doch Schilli sorgte für ein Happy-End. Tore: 0:1 Lienhard (17.), 0:2 Miller (32.), 1:2 Schulz (49.), 2:2 Eigentor (54.), 2:3 Schilli.