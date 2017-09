Ortenau Fischer wird zum Abschluss Zweiter

Dritter wurde Simon Redmers (Heizomat). Florian Tenbruck landete bei seinem Heimrennen auf dem sechsten Platz. Und nicht nur die Männer schwitzten am Wocheneinde ordentlich: Auch für die Frauen stand am Sonntag das letzte Rennen der Saison in Rheinstetten an. Zusammen mit der U17 der Männer waren 40 Kilometer beim Kriterium zu bewältigen. Leider verpasste Jeannine Mark die Spitzengruppe. Im Schlusssprint konnte sie sich aber den dritten Platz sichern. Nach einer langen und erfolgreichen Saison, in der unter anderem Baden-Württembergische Meistertitel und Podiumsplätze in der Radbundesliga gewonnen werden konnten, verabschieden sich die Racing Students damit in die Saisonpause, um sich bald auf die nächste Saison konzentrieren zu können.

Hinter den Racing Students verbirgt sich ein sehr erfolgreiches Elite-Amateurteam im deutschen Straßenradsport. Ihre Philosophie basiert nach eigenen Angaben auf gesundem Gleichgewicht zwischen Ausbildung und Leistungssport, mit dem Ziel der nachhaltigen Lebensqualität. Die Fahrer haben nach einem erfolgreich abgschlossenen Studium die Wahl zwischen ihrem Eintritt in die Wirtschaft oder den Schritt zum Berufsradfahrer zu wagen. Der Klub bietet seinen Mitgliedern Kontakte in die Wirtschaft. Dadurch soll auch Doping vorgebeugt werden.