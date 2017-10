Ortenau Finaltag der Amateure live in der ARD

Wie in den vergangenen beiden Jahren übernimmt der WDR die Koordinierung der Livekonferenz in der ARD. "Der Finaltag der Amateure hat sich etabliert und wird von allen Beteiligten großartig angenommen", so Steffen Simon, Sportchef des WDR. "Die Gegensätze machen den besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus – einerseits haben wir Traditionsklubs mit klangvollen Namen, auf der anderen Seite sind auch kleinere Amateurklubs vertreten, die den vielleicht größten Tag ihrer Vereinsgeschichte erleben. Das Gesamtpaket, das der Finaltag der Amateure bietet, passt einfach."

Im SBFV-Rothaus-Pokal 2017/2018 waren 88 Mannschaften gestartet. Favorit auf den Pokalsieg 2018 ist als letzter Oberligist im Wettbewerb, der Pokalsieger von 2016, der FC 08 Villingen. Aus der Verbandsliga haben es der aktuelle Tabellenführer SV Linx, der Offenburger FV, der FC Denzlingen, der SV 08 Kuppenheim und der FV Lörrach-Brombach in die Runde der letzten Acht geschafft.

Komplettiert wird das Viertelfinale vom Landesligisten SC Pfullendorf und dem Überraschungsteam SV Oberschopfheim aus der Kreisliga A. Der SVO setzte sich in der ersten Runde gegen Landesligist Rastatter SC und in der zweiten Runde gegen Verbandsligist Hofstetten durch. Im Achtelfinale bezwang der SV in einem Thriller in der Schlussphase Bezirksligist TSV Aach-Linz mit 2:1. Im Viertelfinale wartet nun der ambitionierte SV Linx auf. Ein Weiterkommen würde die bisherigen Überraschungen sensationell überbbieten.

Spieltermin für das Viertelfinale ist der 1. November. Die beiden Halbfinal-Partien werden voraussichtlich am Donnerstag, 29. März 2018 gespielt. Im Mai steigt dann das Endspiel im TV – eine zusätzliche Motivation für jeden Sportler.