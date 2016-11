Ortenau Finals von reichlich Spannung geprägt

(mas). Die Zahl der angemeldeten Starts ist inzwischen auf mehr als 1000 angewachsen, die meisten Athleten stellten hinter dem Lahrer Heimteam die Startgemeinschaften aus Freiburg und Offenburg-Hausach sowie die Vereine aus Kehl und Gundelfingen.

Trotz eines mit knapp elf Stunden äußerst langen Wettkampftags sah man am Ende der Veranstaltung rundum in zufriedene Gesichter, ein abwechslungsreiches Programm mit Finalläufen und Staffeln sowie ein reibungslos arbeitendes Team um die Vorsitzenden Steffen Sander und Ralf Wölfle.

Zahlreiche Jahrgangswertungen in den Altersgruppen bis 13 Jahre luden zu einem hochkarätigen Nachwuchsvergleich ein. Die meisten Medaillen gingen mit 64 an die SG Regio Freiburg und das Heimteam SSV Lahr (57). Gleichwohl nahmen aber auch erfahrene Athleten, darunter regelmäßige Teilnehmer von überregionalen Meisterschaften, die Chance wahr, über die vier 50-Meter-Strecken Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling in spannenden Finals die für die Sieger ausgeschütteten Geldprämien unter sich auszumachen. Erfolgreichste Finalteilnehmerin war die Kehlerin Chiara Mnich, die zwei der vier Finalläufe für sich entschied. Aber auch Lahr war in Person von Lisa Doufrain mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen gut vertreten.