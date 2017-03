Ortenau Fehlerquote ist zu hoch

(smü). Von Beginn an war zu sehen, dass die Gäste aus Kehl der HSG alles abverlangen würden, um einen weiteren Sieg in der Rückrunde einzufahren. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase war es dann auch der Tabellenzehnte, der sich erstmals eine knappe Führung zum 8:6 herauswarf. Vor allem Trinidade William und Xavier Greyenbuhl bestimmten das Kehler Spiel und markierten zusammen 21 Treffer.

Die Mannschaft von HSG-Trainer Damir Hasanovic gestaltete die Begegnung beim 8:8 wieder offen, beim 14:12 gelang erstmals eine kleinere Führung, die aber nach einer Auszeit und drei Toren in Folge durch Kehl wieder zunichte gemacht wurde. Die Spieler des Gastgebers fanden zu keiner Zeit zu ihrer gewohnten Leistung. Weder in Angriff noch in der Abwehr überzeugte die HSG. Die Gäste kamen frischer aus der Kabine und kauften der HSG Ortenau Süd zu Beginn der zweiten Spielhälfte den Schneid ab. Mit einem 7:1-Lauf, innerhalb der ersten fünf Spielminuten nach der Pause, setzte sich Kehl auf 17:24 ab. Der Gastgeber musste zudem auf Ralf Regenberg nach dessen dritter Zeitstrafe verzichten. Die Defensive agierte zu harmlos und erwies sich oft zu löchrig. Aber auch im Angriff fehlten die notwendigen Ideen. Kehl nutzte dies und lag beim 21:30 komfortabel in Front.

Immerhin: Die HSG begann zu kämpfen, Tor um Tor wurde aufgeholt (31:35). Die Niederlage war dennoch nicht mehr zu verhindern. Hasanovic war alles andere als zufrieden mit der Einstellung und Leistung seiner Schützlinge. HSG Ortenau Süd: Richini, Betzler 3, Fimm 7, Oschwald 3/1, Leufke, Göpper 4, Regenberg 2, Mirau 4, Peter 1, Wilhelm 4, Eble, Panther, Ruf, Herzog 5/3. Kehler TS: Vahlenkamp, Reith, Heppner 2, Greyenbuhl 8, Walter, Stein, Schwaderer, Schmitt 3, Joner 7, William 13/5, Kaminski 3/1, Dübon 1, Bechthold 2. (ps). HGW Hofweier II – TuS Oppenau 27:26 (14:13). Der Ball im Tor, die Spielzeit abgelaufen – Jubel bei Hofweier, Oppenau war völlig niedergeschlagen. Die letzten Sekunden der Partie hatten es in sich gehabt.