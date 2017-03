Ortenau Fegers frühe Führung ist zu wenig für den Offenburger FV

In der 65. Minute kam es zu einer schwer einzuschätzenden Situation im Offenburger Strafraum. Schiedsrichter Mario Hildenbrand entschied auf Strafstoß, den Kevin Dicklhuber sicher zum 1:1-Ausgleich verwertete. Ein zu diesem Zeitpunkt glückliches Resultat aus Sicht des Aufsteigers. Nun waren die Gastgeber wach, setzten nach und erspielten sich ein paar Gelegenheiten. Der OFV geriet unter Druck, der zur Pause eingewechselte Tobias Armbruster drehte mit seinem Treffer zum 2:1 (80.) das Geschehen. Die Gäste konnten in den Schlussminuten keine konstruktiven Lösungen mehr anbieten, sodass die jetzt energisch verwaltenden Göppinger einen am Ende etwas glücklichen 2:1-Erfolg einfuhren.

Kai Eble blieb trotz der Niederlage optimistisch beim Thema Klassenerhalt: "Unsere blutjunge Truppe hätte heute einen Zähler verdient gehabt. Leider sollte es nicht sein. Aufgeben gibt es nicht, der Kampf geht weiter." 1. Göppinger SV: Rombach; Clauß, Petruso, Ona (46. Armbruster), Stierle, Ivezic, Kadrija (85. Schwarz), Dicklhuber, Renner (90. Frölich), Schmidts, Ziesche (61. Loser). OFV: Bergdorf; M. Feger, Kahle, Schätzle, K. Feger, Chrobok (83. Gür), Schlieter, Tsolakis (61. Baitenger), Anzaldi, Gueddin (65. Schillinger), Lawson (71. Kehl). Tore: 0:1 K. Feger (2.), 1:1 Dicklhuber (65./FE), 2:1 Armbruster (80.). Schiedsrichter: Mario Hildenbrand (Nassig). Zuschauer: 200.