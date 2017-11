(red/flow). Der FC Ottenheim präsentiert mit Sven Wagner einen neuen Trainer. Wagner ist gebürtiger Stuttgarter und hat sowohl im Jugendbereich beim Traditionsverein Stuttgarter Kickers sowie im Seniorenbereich in der Kreisliga etliche Erfahrungen gesammelt. Als Spieler war er in den Bezirks- und Landesligen im Raum Stuttgart aktiv. Leider musste er mit dem Fußballspielen im Alter von 25 Jahren aufgrund einer schweren Verletzung kürzertreten und widmete sich ab dort der Ausführung des Trainerberufes. Berufsbedingt zog es ihn vor Kurzem ins südliche Elsass und somit in die Nähe von Schwanau. Dort ist er über die Presseberichte auf den FC Ottenheim aufmerksam geworden und hat sich telefonisch mit den Verantwortlichen in Verbindung gesetzt. Diverse Gespräche fanden statt und die Verantwortlichen des FCO und Wagner wurden sich bald einig. Mit seinen 31 Jahren und seiner Philosophie wie der Fußballsport im Amateurbereich in einer Kreisliga gedacht und gespielt werden sollte, passt er hervorragend in das Profil des Vereins. Höchste Priorität ist natürlich der Klassenerhalt. Der Verein, der neue Trainer und die Mannschaft sind sich sicher, dass dieses Ziel trotz der aktuell prekären Situation erreicht wird. Der Stuttgarter hat seine Arbeit beim FC Ottenheim zum ersten November begonnen und wird die Mannschaften erstmals am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den FV Auenheim betreuen. An seiner Seite steht weiterhin das bewährte Co- Trainergespann Nico Rieth und Thorsten Ottmann. Der Tabellenvorletzte hatte sich vor zwei Wochen vom Spielertrainer Sebastian Zehnle getrennt. Beide Seiten hatten keine Basis mehr gesehen für eine erfolgreiche Weiterführung der Zusammenarbeit. Davor hatte sich eine Kluft zwischen der Mannschaft und dem Spielertrainer abgezeichnet.