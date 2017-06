Ortenau FC Ottenheim hat das bessere Ende für sich

Danach verflachte die Partie auch angesichts der großen Hitze zunehmend. Konstruktives gab es auf beiden Seiten nicht mehr, bis Yunus Ünlü mit einem Dropkick von der Strafraumgrenze die Querlatte traf (26.). Ein Lebenszeichen der Gastgeber, die bis dahin recht einfallslos in der Vorwärtsbewegung agierten. Fast alle Standards wurden von Fatih Bagcaci an den Strafraum gechipt, worauf sich die kopfballstarke FCO-Defensive aber schnell einzustellen verstand. Aber auch den Gästen fiel nichts mehr ein. Zu leicht wurden die Bälle nach den ersten ein, zwei Pässen wieder verloren. "Zu Beginn waren wir zehn, 15 Minuten lang bockstark, haben dann aber ebenso stark nachgelassen. Woran das lag, ist uns selbst nicht so ganz klar", rätselte Thorsten Moser vom FCO-Trainerteam nach der Partie.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel unrund, Ata-Spor vergab seine größte Chance nach einem Konter über Erdi Bektasli. Der Offenburger scheiterte an FCO-Schlussmann Dirk Ostermann, der geschickt den Winkel verkürzte (51.). Auf der anderen Seite brachte ein ausnahmsweise schnell über links vorgetragener Angriff Kevin Krieg in eine aussichtsreiche Position. Doch sein Versuch wurde gerade noch geblockt. In der 68. Minute verwies Schiedsrichter Nico Gallus (Nordrach) Offenburgs bereits verwarnten Ulay nach einer Sense an der Mittellinie mit der Ampelkarte des Feldes (68.).

Doch auch in Überzahl bekamen die Schwanauer das Geschehen nicht mehr in den Griff. Im Gegenteil, Offenburg wurde immer wieder durch leichte Ballverluste des FCO zu Kontern eingeladen. "Wir waren in der Phase einfach nicht clever genug. Normalerweise musst du das Spiel breit machen, auf Ballbesitz spielen. Das ist uns nicht gelungen", so Moser.