Schlusslicht SV Hausach II zog auch im zehnten Pflichtspiel erwartungsgemäß den Kürzeren und ziert weiter das Tabellenende. SV Hausach II – SV Reichenbach/G 0:4 (0:2). Die Gäste aus Reichenbach/G hatten eigentlich alles im Griff. Per Selbsttor brachte die SVH-Reserve den Favoriten früh in Front, Hoferer erhöhte auf 2:0. Nach Seitenwechsel waren es die zwei Wusslers (Sebastian und Christian) die den Sack dann endgültig zuschnürten. – Tore: 0:1 Eigentor (9.), 0:2 St. Hoferer (42.), 0:3 Seb. Wussler (57.), 0:4 Chr. Wussler (84.). DJK Welschensteinach – SG Schweighausen 6:1 (1:0). Der Sieg der DJK zwar verdient, aber sicher um zwei drei Tore zu hoch ausgefallen. Halbzeit eins sah ein leichtes Gäste-Plus, doch Beha traf für die Hausherren. Nach Wiederbeginn ein optimaler Start der Schwörerelf mit einem Doppelschlag. Die SG gab dennoch nicht auf, kam heran, hätte noch näher herankommen können. Doch die DJK auch im weiteren Verlauf viel effektiver. – Tore: 1:0 N. Beha (10.), 2:0 Steiner (46.), 3:0 Allgaier (48.), 3:1 P. Ohnemus (60.), 4:1 und 5:1 Steiner (77. + 81./FE), 6:1 N. Beha (88.). SV Berghaupten – FC Ohlsbach 3:4 (1:2). Wer seine Möglichkeiten nicht oder aber weniger als der Gast nutzt, der findet sich nach Spielschluss meistens im geschlagenen Feld wieder. So auch der SV Berghaupten, der dem Spitzenteams aus Ohlsbach knapp unterlag. Dazu kamen noch zwei recht unglückliche Entscheidungen zuungunsten der Hausherren. Ohne die wäre zumindest eine Punkteteilung erreichbar gewesen. – Tore: 1:0 Seiler (4.), 1:1 und 1:2 E. Wußler (18. + 43.), 1:3 K. Schneider (58./FE), 2:3 Hasan Uka (60.), 2:4 Peters (83.), 3:4 M. Wussler (88.). Gelbrot für N. Wußler (42.) Ohlsbach. SV Gengenbach – FV Biberach 4:0 (1:0). Kein glanzvoller aber ein ebenso glatter wie verdienter Heimsieg für den Topfavoriten der Liga, den SV Gengenbach, der jetzt doch zwei Spiele wiederholen muss. Der klare Außenseiter aus Biberach machte seine Sache gar nicht mal so schlecht. In einer fairen Begegnung hatte der gut leitende Unparteiische so gut wie keine Probleme. Und am Ende setzte sich der Spitzenreiter ganz klar durch. – Tore: 1:0 T. Waslikowski (36.), 2:0 Späth (55.), 3:0 Kalafatis (59.), 4:0 T. Waslikowski (73.). SV Dörlinbach – FC Fischerbach 4:2 (0:2). Fischerbach kommt einfach nicht in die Gänge. Beim Gastspiel im Schuttertal musste sich die Kinasttruppe nach einer 2:0-Pausenführung doch noch geschlagen auf die Heimreise begeben. Als Wille zum 2:0 traf, war noch alles in Ordnung. Doch der frühe Anschlustreffer nach Wiederbeginn war Gift für den FC und Motivation für den SVD, der das Spiel noch aus dem Feuer riss. – Tore: 0:1 Leukel (41.), 0:2 Wille (45.), 1:2 Rothweiler (52,), 2:2 S. Lauer (64.), 3:2 J. Singler (82.), 4:2 Rothweiler (88.). TuS Kinzigtal – SV Oberharmersbach II 1:1 (1:0). Ein Achtungserfolg für den TuS Kinzigtal gestern daheim gegen die Reserve aus Oberharmersbach. Auch wenn der Ausgleichstreffer des TuS erst in der Schlussphase fiel, das Remis ist dennoch nicht unverdient. Zugegeben, im Verlaufe der neunzig Minuten hätten hüben wie drüben weitere Tore fallen können, ja müssen. Aber unterm Strich zeigten sich beide mit dem Ergebnis zufrieden. – Tore: 0:1 Hug (25.), 1:1 Schamm (88.). SV Schapbach – FC Wolfach 4:2 (2:2). Ein tolle Partie bekamen die Zuschauer in Schapbach zu sehen. Der Tabellenzweite zeigte trotz der zuletzt ersten Saisonniederlage im Spitzenspiel keinesfalls angezählt. Auf der Seite gegenüber sand it dem FCW eine Mannschaft, die die Sache ebenso offensiv wie die Wolftäler angingen. Im zweiten Abschnitt hatte Schapbach dann aber doch das Quäntchen mehr Glück, gewann mit 4:2. – Tore: 0:1 D. Architravo (4.), 1:1 Krauth (10.), 1:2 Fuchs (33.), 2:2 und 3:2 Armbruster (45. + 54.), 4:2 Krauth (73.). Gelbrot für Behar Ujkani (69.) Wolfach. SC Hofstetten II – Ankara Gengenbach ausgefallen. Ankara Gengenbach wurde mit einer zweiwöchigen Sperre belegt.