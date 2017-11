Ortenau Fast schon historischer Sieg für die TG Altdorf

(näg). TG Altdorf - TS Ottersweier 27:25 (13.9). Nichts weniger als ein historischer Sieg gelang der TGA beim Heimerfolg gegen den Tabellendritten. Für Altdorf bedeutet dies den ersten Punktgewinn in der zweiten Landesliga-Nord-Saison in der Vereinsgeschichte. Altdorf hielt gut mit und wurde von einem starken Mathias Klein im Tor im Spiel gehalten. Plötzlich lag die TG mit drei Toren vorne. Der Pausenstand von 13:9 war verdient. Im Unterschied zu den letzten Spielen verweigerte sich die TGA dem obligatorischen Einbruch und erhöhte nach dem 17:16 nochmals auf 20:17. Altdorf war in dieser Phase der Kräfteverschleiss zwar anzumerken, die Aussicht auf einen Erfolg setzte jedoch noch einmal Kräfte frei. Dabei verteilten sich die Tore in dieser Phase auf die ganze Mannschaft. Beim 25:25 stand das Spiel zum Schluss dennoch auf der Kippe. In Überzahl gelang das viel umjubelte 26:25. Nachdem Ottersweier im letzten Angriff die Chance auf den Ausgleich vergab, wurde der Jubel noch größer. TG: Klein, Schick, M. Jörns, Max Enderlin, Bauer 6, P. Jörns 2, Heim 9, Dautel 1, Zeiser 4, Reiner 3, Brand 2. (lb). HSG Hardt - TuS Ottenheim 22:31 (11:11). Erst in der zweiten Halbzeit kam Ottenheim richtig ins Spiel und konnte letztlich einen sicheren Sieg einfahren. "Hardt hat wie erwartet hochmotiviert und mit einer sehr offensiven Abwehr gespielt, damit haben wir uns zunächst schwer getan", sagte TuS-Trainer-Daniel Hasemann zur ersten Halbzeit. Sein Team leistete sich ungewöhnlich viel technische Fehler und hatte auch in der Chancenverwertung Probleme. Hardt ging zwar mit 12:11 in Führung, doch die Ried-Sieben drehte die Partie binnen sechs Treffern in Folge zum 17:12. Die Hausherren mussten mit zunehmender Spieldauer ihrer kräftezehrenden Defensivarbeit Tribut zollen. Die HSG kam noch einmal bis zum 18:20 heran, mehr ließ Ottenheim jedoch nicht zu. Hasemann war zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. "Der Sieg ist verdient, vielleicht ist er am Ende etwas zu hoch ausgefallen, aber das nehmen wir gerne mit". Er gab in den letzten Minuten den beiden A-Jugendlichen Christoph und Lukas Maurer Einsatzzeiten. Maurer traf sogar noch doppelt. Ottenheim: Bertsch, Rauer; Hügel 3, L. Maurer 2, Ch. Maurer, Schnak 1, Métier 1, Weide 3, Thielecke 2, Heimburger 2, Heim 6, Oberle 3, Schneckenburger 7/3, Ehret 1. (je). TuS Schuttern - TuS Großweier 31:24 (17:7). Drei Heimspiele, drei Niederlagen - das war die ernüchternde Bilanz des TuS Schuttern vor dem Heimspiel gegen den Vierten. Mit einer offensiven 3:3-Abwehrformation wurde das Gästeteam von Martin Valo überrascht. Die laufintensive Deckung der Gastgeber erzwang Ballverluste , die umgehend in Konter umgesetzt wurden. Auch ein stark haltender Fabian Silberer sorgte dafür, dass in der 10. Spielminute ein 6:1 an der Anzeigentafel stand. Vor allem Nico Eble und der ebenfalls überragende Steffen Gambert sorgten für einen beruhigenden acht Tore Vorsprung (13:5, 21. Min.). Mit dem 17:7 durch Flo Kopf kurz vor dem Pausenpfiff wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Abschnitt war es dann Kopf, der seine Farben weiterhin im Spiel hielt. Mit viel Leidenschaft kämpfte der Gastgeber. Und als Nick Dittrich in der 52. Minute das 29:18 erzielte, war die Messe gelesen. Schuttern: Silberer, J. Eble; Krug, Kopf 5/2, Leberl 3, Gambert 6, Beck 1, Lischke, Dittrich 4, N. Eble 7, Wendlinger, Gündogdu 3, Weijer 2/2. (tom). HTV Meißenheim – HSG Ortenau Süd 33:35 (15:19). Maßgeblich für die HTV-Niederlage verantwortlich waren schwache Phasen vor und nach der Pause. Bei den Gastgebern konnte der während der Woche unter Schädelbrummen leidende Florian Engel wie erhofft mitwirken. Doch bereits nach vier Minuten kam das erneute Aus für Engel, so dass die ordenende Hand auf der Mittelposition des HTV fehlte. Simon Schröder und Louis Nickert teilten sich fortan die entsprechenden Pflichten einigermaßen auf. Die Begegnung entwickelte sich zunächst auf einem Niveau, wobei beide Kontrahenten volles Tempo gingen und sich kaum Ruhephasen gönnten. "Ein bisschen Verbissenheit gehört zu einem echten Derby dazu", sagte HTV-Coach Frank Ehrhardt. Über 19:24 (38.) blieb alles beim Alten, ehe allmählich die offensivere Deckungsvariante der Gastgeber zu greifen begann. Beim 24:26 (44.) und 31:32 (56.) war der Riedverein an den Hacken des Kontrahenten. HTV: Wilhelm, D. Velz; J. Schröder, Link 3, Engel 1, Fortin 4/2, S. Schröder 2, Nickert 11/1, P. Velz, Mattes, Lederle 3, Jochheim 7, Hügli 2. HSG: Richini, Elender; Wilhelm 2, Fimm 3/1, Betzler 7, Peter 4, Oschwald 2, Bolz 8, Ruf 3/1, Göpper 6, Herzog, Glatz, Ruf.