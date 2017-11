Ortenau Famose Mannschaftsleistung

HSG Dreiland – SG Gutach/Wolfach 20:23 (11:11). Im Vergleich zur Vorwoche trat die SGGW ohne Philip Schillinger und Alexander Weber an. Dafür konnte das Trainerduo Kronenwitter/Wöhrle wieder auf ihren etatmäßigen Kreisläufer Tobias "Schüssele" Aberle zurückgreifen.

In der Anfangsphase hatten die Gastgeber leichte Vorteile zu verzeichnen, die SGGW ließ sich jedoch zu keinem Zeitpunkt abschütteln. Jeweils auf maximal zwei Tore baute Dreiland seine Führung aus. Fünf Minuten vor Ende der ersten Hälfte glich Manuel Schmid mit seinem dritten Treffer zum 10:10 aus und legte kurze Zeit später ein weiteres Tor zur eigenen 11:10-Führung vor. Der beste Dreiland-Schütze Tobias Ludwig schaffte den 11:11-Ausgleich zur Halbzeit.

Nach dem Pausentee waren fast nur noch die Gäste am Drücker. Dank einer bärenstarken Abwehrarbeit und einem glänzend aufgelegten Simon Heinkele zwischen den Pfosten hielten sie die HSG-Offensive weitestgehend in Schach. Vorne drückten die jungen Julian Brohammer und Lukas Glunk dem Spiel ihren Stempel auf. Ständig behielten die Gäste ihre Führung, mal mit zwei, mal mit drei Toren. Die Chancen wurden in aller Ruhe herausgespielt und meist sicher verwandelt. Nie in Stress verfallend schaukelte Gutach/Wolfach den Auswärtssieg nach Hause.