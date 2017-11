Spannung, Spaß und spektakuläre Tore ohne Ende erlebten am vergangenen Wochenende im Hallensportzentrum Lahr die zahlreichen Beteiligten und Zuschauer. Bei der inzwischen bereits 21. Auflage des "Lahrer-Zeitung"-Jugend-Cups kamen alle bei der Rückkehr in die Halle auf ihre Kosten. Im Endspiel am Samstag hatten sich die F-Junioren der SG Grafenhausen (Bild links) zum ersten Turniersieger des Jahres 2017 gekürt. Denkbar knapp hatte sich die Spielgemeinschaft mit 1:0 gegen den SV Rust (rechtes Bild) durchsetzen können und sich mit dem Erfolg nicht nur den großen Wanderpokal angeln können, als vielmehr auch einen neuen Trikotsatz der "Lahrer Zeitung". Die Bronzemedaille sicherte sich im Parallelspiel die SG Kippenheim/Schmieheim. Die Spielgemeinschaft bezwang nach zehn torlosen Minuten in einem spannenden Siebenmeterschießen die Sportfreunde aus Kürzell mit 3:2. Foto: SC Lahr