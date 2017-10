Ortenau Ex-Bundesligaprofi verstärkt Ettenheim

Die Kicker des FVE hatten nach ihren vorherigen Auftritten in Pokal und Liga Bedarf für Verstärkungen, besonders in der Abwehr. Schuler feierte seinen Einstand beim FVE im Auswärtsspiel beim FV Rammersweier (4:4), wo er gleich mit zwei Torvorlagen glänzte. In den Partien mit Schulers Beteiligung blieb der FVE bei zwei Remis und zwei Siegen zunächst ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende gab es beim 1:2 in Seelbach allerdings die erste Niederlage mit dem Ex-Bundesligaspieler in der Abwehr.

Schuler ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet bei der Sparkasse Ortenau. Er lebt in Ettenheim – so war auch der Kontakt zum FV Ettenheim zustande gekommen. Seine Karriere beendete Markus Schuler bei Arminia Bielefeld; seither hatte er keinem Verein angehört. Nun hat er aber wieder Lust verspürt, gegen den Ball zu treten – und beim FV Ettenheim ist man heilfroh, einen Mann mit seiner Erfahrung und Klasse gefunden zu haben, der "den Laden hinten zusammenhält".

Seine Karriere begann Schuler beim SV Feldberg, bei dem er bis 1994 aktiv war. Danach wechselte er in seinen Geburtsort zum FC Löffingen, um dann 1996 für eine Saison beim FC Neustadt zu spielen. In der Saison 1997/98 schnürte Schuler die Schuhe für den FV Donaueschingen, wo er vom Zweitligisten Fortuna Köln gesichtet und verpflichtet wurde. Nach dem Abstieg der Fortuna, bei der Schuler selten in der Startelf stand, wechselte er als Linksaußen im Jahr 2000 zum FSV Mainz, bei dem er schnell einen Stammplatz hatte und von Trainer Kürgen Kopp vom Offensivspieler zum Außenverteidiger umgeschult wurde – eine Rolle, die er weiterhin sehr offensiv interpretierte. Nach dem verpassten Aufstieg der Mainzer im Mai 2002 machte Schuler von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselte zum Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96.