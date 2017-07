Ortenau Ettenheimerinnen freuen sich über den ersten Saisonsieg

(tom). Badenliga, Damen: TC BW Oberweier – TC Wolfsberg Pforzheim 5:4. Zwei Siege haben die Oberweiererinnen am Wochenende eingefahren. "Das Spiel gegen Wolfsberg war dem Ergebnis nach mit gestern identisch, insgesamt aber doch etwas entspannter", fasste Oberweiers Cheftrainer Oliver Killeweit zusammen. Insgesamt "war der Gegner im Einzel nicht so stark aufgestellt. Im Doppel konnten wir einigermaßen ruhig mit der Entwicklung umgehen", so Killeweit. In den Einzeln sorgten Vivien Juhaszova (Slowenien) und Viktoria Malova (Slowakei) mit zwei blitzsauberen Siegen sowie Samira Eckert, die wie schon in der Vorwoche über die volle Distanz gehen musste, für weitere Punktgewinne. Mit nun drei Siegen ist der Klassenerhalt aus Sicht des Aufsteigers aus der Ortenau beinahe sicher. "Kommende Woche besteht die Chance, gegen Schönberg schon vorzeitig den Deckel draufzumachen", so Killeweit. Die Ergebnisse: Juhaszova – Rossi 7:5, 6:4; Malova – Kantenwein 6:1, 6:4; Manceau – Schlumberger 6:2, 1:0 (Aufgabe Schlumberger); Eckert – Schaible 4:6, 7:6, 10:3; Rauer – Karcher 4:6, 3:6; Singler – Karcher 0:6, 1:6; Malova/Manceau – Schlumberger/Schaible 1:0 (kampflos); Juhaszova/Eckert – Rossi/E. Karcher 6:3, 4:6, 9:11; Rauer/Singler – Kantenwein/J. Karcher 1:6, 4:6. (tom). Heidelberger TC – TC BW Oberweier 4:5. Bereits am Samstag wurde die Oberweierer Partie beim HTC zur erwartet knappen Angelegenheit. Juhaszova, Malova, Rauer und Steinbach sorgten für einen Zwischenstand von 4:2 nach den Einzeln. Mit ein wenig Glück hätte es sogar noch klarer stehen können. Brigitte Manceau scheiterte ganz knapp an Stephanie Lautenschläger. Die Oberweiererin verlor Satz eins mit 4:6, kam im zweiten Durchgang über den Tiebreak zurück. Im entscheidenden Match-Tiebreak sah es gut aus für Manceau, am Ende stand ein undankbares 8:10. "Sie hat ein starkes Spiel gemacht", fand Killeweit.