FV Ebersweier – SV Haslach 5:2 (1:1). Die Gäste aus Haslach trugen trotz der Niederlage ihren Teil dazu bei. Ebersweier musste gleich zweimal einem Rückstand hinterher rennen. Erst nach dem 2:2-Ausgleich und der durch Martin folgenden Führung tat sich die Elf von Torsten Eckert leichter, wurde zusehends lockerer, schraubte das Resultat durch Hauser und Mayer noch auf 5:2 nach oben. Tore: 0:1 Schmidt (9.), 1:1 Martin (41.), 1:2 Gürkan Balta (58.), 2:2 Petereit (69.), 3:2 Martin (78.), 4:2 Hauser (84.), 5:2 Meyer (90.). Gelbrot für Hertweck (89.) Ebersweier. SV Oberwolfach – SC Offenburg 3:1 (0:1). Der starke Wille des SV Oberwolfach war wohl mitentscheidend für den Heimsieg gegen den spielstarken SC Offenburg. Von Beginn an war zu spüren, dass beide Mannschaften diese Partie gewinnen wollten. Die Kehl-Truppe hätte bei drei guten Möglichkeiten vorlegen müssen, traf nicht. Der Gast machte es besser: 0:1. Beim Ausgleich nach Wiederbeginn sah der sehr gute SCO-Keeper allerdings nicht gut aus. Die Partie blieb weiter rassig und wurde durch einen Doppelschlag in der Schlussphase entschieden. Tore: 0:1 Sermanoukian (33.), 1:1 Heitzmann (59.), 2:1 und 3.1 Burger (87. + 90.+2). FV Langenwinkel – FV Ettenheim 2:2 (2:1). Mit einem überraschenden Ergebnis endete die Partie in Langenwinkel. Der gastgebende Favorit musste sich gegen Ettenheim mit einem Remis zufrieden geben, bleibt aber weiter an der Spitze der Liga. Die Truppe von Davor Sikanja verpasste dabei einen weiteren Big-Point. Auf dem schwer bespielbaren Untergrund hatten es beide Teams gleichsam schwer. Die kampfstarken Gäste machten aus zwei Chancen zwei Tore, agierten also sehr effektiv. Dilletantisches Abwehrverhalten half dem Gast zum Punktgewinn. Tore: 1:0 Ilhan (20.), 1:1 (29./FE), 2:1 Ilhan (45.) FE, 2:2 (75./FE). FSV Seelbach – SV Niederschopfheim 5:1 (1:0). Nachdem der FSV vom Anspiel weg los legte wie die Feuerwehr, nach fünf Minuten in Führung ging, mussten die Zuschauer lange auf das nächste Highlight warten. Bis in die Mitte des zweiten Abschnitts war es eine sehr offene Angelegenheit, sowohl Seelbach, wie auch die Gäste aus Niederschopfheim hatten Möglichkeiten, doch etwas Zählbares sollte keinem Team gelingen. Erst nach dem 2:0 durch Kloos war auf Seiten der Hausherren der Knoten endlich geplatzt. Und danach wurde der SVN zu deutlich gerupft. Tore: 1:0 Roth (5.), 2:0 Kloos (75.), 3:0 Seidel (80.), 3:1 Labad (81.), 4:1 Roth (83.), 5:1 Maier (85.). FV Urloffen – FV Rammersweier 0:3 (0:1). Die Talfahrt des Aufsteigers aus Urloffen hält unvermindert an. Auch am letzten Vorrundenspieltag musste sich der erfolgreich gestartete Neuling geschlagen geben und sieht sich damit auf einem Abstiegsrang wieder. Rammersweier kam bei dem am Ende glatten Auswärtssieg die frühe Führung durch Näger (6.) entgegen. Den Rest für Rammersweier besorgte dann deren Torjäger Hug mit seinen Treffern zehn und elf. Urloffen muss bald wieder den Vorwärtsgang einlegen, sonst wird es eng. Tore: 0:1 Näger (6.), 0:2 und 0:3 Hug (58. + 86.). SC Lahr U23 – FV Sulz 2:2 (0:1). Nach 90 Minuten darf man getrost von einer gerechten Punkteteilung sprechen. Beim Lokalderby auf dem Kunstrasen in Lahr sahen die Zuschauer zwei verschieden laufende Halbzeiten. Im ersten Abschnitt gaben die Gäste aus Sulz etwas mehr den Ton an und Jens Kiesele unterstrich dies durch die Führung. Nach Wiederbeginn wurde Lahr stärker, drehte das Ergebnis. Doch in der Nachspielzeit konnte Marcel Berne doch noch für ein gerechtes Endergebnis sorgen. Tore: 0:1 Kiesele (43.), 1:1 und 2:1 Häussermann (55. + 70.), 2:2 Berne (90.+4). SF Ichenheim – FV Unterharmersbach 2:6 (1:3). Mann des Tages beim Spiel in Ichenheim war Patrick Be-Aissa. Mit drei Treffern und zwei Torvorlagen war er der "Matchwinner" der Partie. Ichenheim hatte gegen den stark aufspielenden FVU gestern nicht den Hauch einer Chance. Immer wenn die SF herankam, legten die Gäste wieder eine Schippe nach und ließen die Riedelf erst garnicht zum Zuge kommen. In dieser Form wird es für Ichenheim schwer, die Klasse zu halten. Die Eichhorn-Truppe kann daggegen von „Höherem“ träumen. Tore: 0:1 Alender (11.), 1:1 Metzger (14.), 1:2 und 1:3 Ben-Aissa (19. + 35.), 2:3 Metzger (50.), 2:4 Schwarz (58.), 2:5 Ben-Aissa (81.), 2:6 Hangs (85.). SV Rust – SV Fautenbach 4:0 (2:0). Die Grüninger-Truppe konnte vor eigenem Anhang im Kellerderby gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten aus Fautenbach zwar nachlegen, schaffte es aber nicht, aus dem Keller zu kommen, sondern nur zu einem zweistelligen Punktestand. Darauf lässt sich aufbauen. Die Gäste blieben auch im fünfzehnten Bezirksliga-Pflichtspiel ohne Sieg, können wohl schon jetzt langsam mit den Planungen für die Kreisliga-A beginnen. Doch der Sieg sollte Rust Selbstvertrauen für das Langenwinkelspiel geben. Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Schmider (17., 21 und 74.), 4:0 Schnell (88.).