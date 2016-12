Ortenau Ettenheim freut sich über den Vizetitel

Am Ende eines harten Wettkampfs, schreibt der Verein, gelang es Ettenheim, Dundenheim mit 5:0 zu schlagen. Somit wurde der Schützenverein Ettenheim mit 6:4 Mannschaftspunkten und 17:8 Einzelzählern Vizemeister. Die jüngste Mannschaft im Kreis steigerte zudem ihre Leistung im Vergleich zum Vorjahr um knapp 50 Ringe.

Die Frühjahresrunde startet im Januar, Ettenheim wird dann mit derselben Mannschaft antreten wie in dieser Saison. Die Schützen im Einzelnen: Thomas Schmidt (Rang sechs/1877 Ringe), Philipp Oberle (8./1863), Nicolas Pfaff (9./1863), Waleri Milde (15./1795), Lukas Henninger (22./1481), André Krings (34./625), Margot Furtwängler (41./353), Lucas Fink (45./332).

Die in diesem Jahr neu gegründete Luftpistolenmannschaft trat für den Schützenverein Ettenheim in der Kreisoberliga Geroldseck/Kinzigtal an. Nach sechs Wettkämpfen erreichte die Mannschaft mit 6137 Ringen den neunten Platz. Die Einzelergebnisse: Joachim Stölker (Rang fünf/2175 Ringe), Dominik Griesbaum (15./2097), Lukas Henninger (39./1851), Mirco Pfaff (41./1815). Für die Saison 2017 wird eine weitere Schützin der Mannschaft beitreten.