Ortenau "Es ist ein gewisser Schlendrian entstanden"

(tom). Damen: TuS Ottenheim – HSG St. Leon/Reilingen (Samstag, 18 Uhr). Hinterfragen sollten sich die Ottenheimer Spielerinnen nach dem schwachen Auftritt in Bönnigheim. Das hatte zumindest das Trainer-Duo Nico und Jochen Baumann gefordert. Erkenntnisse daraus wird die Partie am Samstag in der Rheinauenhalle zeigen.