Ortenau "Erwarte ein spannendes Lokalderby"

(pk/tom). Beide Teams haben im bisherigen Saisonverlauf noch nicht richtig Fuß gefasst und befinden sich im unteren Tabellendrittel. Für die gastgebende SG O/A (11./2:14) soll der erste Saisonsieg her. Mit einem Erfolg könnte die Sieben von Michael Schilling in der Tabelle am Gästeteam (10./2:12) vorbeiziehen.

Die SG Ottenheim/Altenheim wird ohne Marvin Schilling und Joschua Denz (verletzt) antreten müssen. Das von Jürgen Brandstaeter trainierte Gästeteam spielt fast ausschließlich mit Spielern des jüngeren Jahrgangs 1999 und gilt als besonders spielstark. Dennoch könnte der körperliche Vorteil aufseiten der SG O/A liegen.

Ein besonderes Augenmerk muss die Defensive des Gastgebers auf SG-M/N-Spielmacher Alexander Velz richten, der nicht nur immer wieder seine Mitspieler gut in Szene setzt, sondern auch selbst einer der torgefährlichsten Akteure der Liga ist.