Ortenau Erster richtiger Härtetest für TuS

SG Kappelwindeck/Steinbach – TuS Schutterwald (Sonntag, 17 Uhr). Ohne den bisherigen Gegnern der Ortenauer zu nahe treten zu wollen – am Sonntag kann Tabellenführer Schutterwald (10:0 Punkte) endgültig einen ersten Fingerzeig darauf erhalten, wie stark die Mannschaft von Trainer Nico Baumann derzeit wirklich schon ist. Und das nicht nur, weil in Kappelwindeck Harzverbot in der Halle herrscht. Zwar steht die SG (Platz acht, 4:6 Punkte) tabellarisch alles andere als optimal da, ist aber gerade in eigener Halle ein beachtenswerter Kontrahent. Immerhin gelang vor 14 Tagen mit dem Heimsieg über Absteiger Konstanz II eine faustdicke Sensation. Die Gäste reisen mit Vorsicht an, "wir haben sicher auch ein Stück weit von unserem Auftaktprogramm gelebt bisher", so Baumann. Nun aber gelte es, konstant das Bestmögliche abzurufen. Auch wenn An­dreas Bachmann wohl ein weiteres Mal fehlen wird, sollte dies für die Kaderbreite der Ortenauer kompensierbar sein. Wenngleich die Gastgeber auswärts nur den halben Level erreichen mögen bis dato – ein lässiger Spaziergang dürfte am Sonntagnachmittag nicht warten auf die Baumann-Truppe. HC Hedos Elgersweier – TB Kenzingen (Samstag, 20 Uhr). Ist der Gast aus dem Breisgau (Platz elf, 4:8 Punkte) nach seinem Coup gegen Muggensturm/Kuppenheim am Samstag im Hexenkessel Otto-Kempf-Sporthalle sofort zur nächsten Überraschung in der Lage? Kenzingen reist in jedem Fall mit einem guten Schuss neuem Selbstvertrauen an. Nicht auszuschließen ist angesichts der weiter gespannten Personallage, dass Trainer Aurelijus Steponavicius erneut auf die Dienste von Routinier Wojciech Bablewski zurückgreifen wird. Nicht gerade strotzend vor Optimismus kommt dagegen der Hedos (Platz sieben, 5:7 Punkte) daher. Vergangenes Wochenende in Konstanz gnadenlos rasiert, 14 Tage zuvor gegen St. Georgen blamiert – es könnte besser laufen für das Team von Trainer Daniel Kempf. Das gilt vor allem auch für den Personalsektor. Mit Sebastian Metelec (Patellasehne, Einsatz fraglich) und Rene Junker (Ellbogen), der sicher bis zum Jahresende ausfällt, fehlen zwei Leistungsträger. Daher fand der Coach die Niederlage am Bodensee "auch nicht weiter ungewöhnlich". Eine Konstellation, die die Gäste ausnutzen könnten? Die Mannschaft müsse wieder "da hingehen, wo es wehtut", fordert der Coach – gegen einen körperlich gleichwertigen Gegner wie Elgersweier ein probates Mittel. TuS Altenheim – HSG Kon­stanz II (Samstag, 20 Uhr). Mit Oberliga-Absteiger Konstanz II (Platz zwei, 10:2 Punkte) wartet auf die Altenheimer (Platz fünf, 7:3 Punkte) am Samstagabend in der heimischen Herbert-Adam-Halle der ultimative Test der eigenen Form und Fähigkeiten. Nicht umsonst hatte TuS-Coach Timo Heuberger im Saison-Vorfeld den kommenden Gegner als einen der Mitfavoriten um den Titel genannt. Mit den Gästen kommt eine junge, technisch perfekt ausgebildete Truppe ins Ried, die gnadenlosen Tempohandball spielt und jede noch so kleine sich bietende Chance auf Gegenstöße zu nutzen versucht. Daher zählen Aspekte wie hohes Eigentempo, ein Rückzugsverhalten mit Übersicht und eine so kompakte Abwehrarbeit wie zuletzt als Bausteine, die der TuS, wenn er eine Chance haben will gegen die HSG-Reserve, zwingend aufweisen muss in seinem Spiel. Zuletzt rasierten die Gäste gnadenlos den HC Hedos Elgersweier, dessen Coach Daniel Kempf beeindruckt war. "Konstanz hat einen sehr guten Handball gespielt. Diese jungen Leute können richtig aufs Gas drücken", so Kempf in seiner Nachbetrachtung. Ein weiteres Plus der Gäste vom Bodensee: Verletzungspech wirft sie nicht aus der Bahn, stattdessen bedient sich Coach Matthias Stocker einfach beim eigenen Nachwuchs, um mit Qualität aufzufüllen. Nach der ersten Niederlage in Kappelwindeck erfolgte prompt eine Reaktion, so soll es weitergehen. "Jetzt wollen und werden die Jungs zeigen, was sie wirklich können." Auf der anderen Seite hat Trainer Heuberger weiter Sorgen. David Reuter sollte zurückkehren können, doch Tobias Biegert (Meniskusanriss) fehlt mindestens bis Mitte November, Marvin Schilling (Schulter) noch deutlich länger. Gerry Sutter (Knieprellung) ist fraglich, Noel Lefevre hat das Training wieder aufgenommen, Niklas Rudolf ist ebenso wieder da.