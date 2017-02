Ortenau Erster Auftritt in neuer Liga

Mit einem Rückstand gingen die Turnerinnen an den Schwebebalken. Die höchste Einzelwertung der Mannschaft erreichte Leoni Ness. Am Boden präsentierten sich die Ichenheimerinnen von ihrer besten Seite. Es gab wichtige Gerätepunkte und den Sieg. Gerade Illenseer überzeugte. Sie holte sich die höchste Einzelwertung am Boden, dicht gefolgt von ihren Vereinskameradinnen Hildenbrand und Karotsch.

Auch am Sprung gab es deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr. Illenseer zeigte zum ersten Mal in ihrer Turnkarriere zweimal einen Tsukahara in den Stand. Außerdem überzeugten Ness und Ziser mit ihren sauber und sicher geturnten Überschlägen und Yamashitas. So belegten die Turnerinnen den vierten Platz des ersten Vorrunden-Wettkampfs. Großes Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt. Beste Einzelturnerin des TVI war Jennifer Illenseer, die unter 30 Turnerinnen den siebten Platz belegte.