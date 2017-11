Ortenau Ersten Sieg im Visier

SAMSTAG, 16.00 UHR

SC Hofstetten – SV Stadelhofen. Der SVS mit Trainer Daniel Bistricky ist für den Sportclub Hofstetten kein unbeschriebenes Blatt. In der Saison 2015/2016, als Vizemeister Stadelhofen durch die Relegation den Aufstieg in die Verbandsliga gelang- der Sportclub folgte ein Jahr später als Meister der -Landesliga - spielte die Elf von Martin Leukel in der Vorrunde in Hofstetten gegen den SVS 1:1, und auch in Stadelhofen trennten sich beide Teams 1:1 Hofstetten legte dabei jeweils vor und Stadelhofen rannte dem Rückstand hinterher. Im Waldsee-Stadion schaffte die favorisierte Bistricky-Elf den Ausgleich erst in der 87. Minute durch einen Elfmeter.

Von der damaligen Mannschaft der Renchtäler sind Daniel Kirn, Jonas Frammelsberger, Max Wörner, Volker Springmann, Michael Schindler, Markus Kopf, David Knosp und Valentin Glaser übrig geblieben. Sie hielten dem Oberkircher Teilort die Treue. Doch auch die Neuzugänge von 2016 mit Nico Schwab, Andre Lamm, Issiaka Savane, Patrick Ringwald und Valon Salihu, der mit bisher 12 Treffern der überragende SVS-Schütze ist, sind den Spielern des Sportclub nicht unbekannt.