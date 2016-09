Ortenau Erste Standortbestimmungen für Schuttertal und Lahr

Dies wird auch in der neuen Saison so sein. Sicher ist mit einigen Athleten zu rechnen, die im Vorjahr noch erfolgreich in der zweiten Bundesliga tätig waren. Eine Voraussage bezüglich der Aufstellung ist daher nur schwer möglich.

Beim RSV Schuttertal hatte es in der vergangenen Zeit ein bisschen geholpert, da mehrere Athleten berufsbedingt an anderen Standorten trainiert haben und so eine gemeinsame Vorbereitung erschwert war. Für Trainer Stephan Krämer sind es daher mehrere Wundertüten, die am morgigen Samstag auf ihn warten: zum einen die kaum vorher ausrechenbare Gästemannschaft, zum anderen die Leistungsfähigkeit der eigenen Staffel.

Mit Unterstützung des eigenen Anhangs können sich die RSV-Athleten jedoch meist gehörig steigern und sind für jeden Gegner eine harte Nuss. Es gilt für die Schuttertäler, vom ersten Kampftag an jede noch so geringe Chance auf den Klassenerhalt zu nutzen. (do). Bezirksliga: RG Lahr – 1885 Freiburg (Samstag, 20 Uhr). Nach dem Aufstieg ringt die erste Mannschaft der Ringergemeinschaft künftig in der Bezirksliga. Los geht es in Kuhbach gegen den ASV Germania 1885 Freiburg.