Ortenau Erst rauf – dann wieder runter

Am schnellsten schaffte dies der Steinacher Thomas Dold, der siebenfache Rekordsieger beim Empire State Building Run Up.

Es war ein ganz besonderer Treppenlauf für den 32-Jährigen. Nach seinen "ESB" -Siegen ist er in den Staaten inzwischen eine Treppenlauf-Legende. Und deshalb stand er im Fokus, als um 5:02 Uhr Ortszeit in der Lobby des hermetisch gesicherten Gebäudes der Startschuss fiel. Alle Kameras richteten sich auf den Schwarzwälder und viele Menschen waren gespannt, wie schnell er von Etage 2 auf die Aussichtsplattform rennen würde. "Ich hatte dieses Jahr schon gut trainiert und richtig Lust, schnell zu laufen. Und so bin ich auch angelaufen. Und dann den kompletten Lauf, immer zwei Stufen pro Schritt, gerannt." Gestartet wurde hintereinander. Dold rannte vorne weg und der Vorsprung vergrößerte sich von Stockwerk zu Stockwerk. Schon bald war keiner der kurz nach ihm gestarteten Läufer mehr zu hören und zu sehen.

Ein Streckenposten sollte die Läufer im 102. Stockwerk raus aus dem Treppenhaus zum Ziel leiten. Weil Dold jedoch zwei Minuten schneller als der bisherige Kursrekord unterwegs war, befand sich der besagte Streckenposten noch nicht auf seiner Position. Somit lief Dold ungehindert weiter das Gebäude nach oben. Als jedoch im 103. und im 104. Stockwerk kein Ausgang in Sicht war, schrie er: "Where is the exit?". "Das waren die ersten beiden Stockwerke, die ich jemals in meiner Treppenlauf-Karriere in einem Wettkampf nach unten gelaufen bin. Mit knapp 25 Sekunden Verspätung kam Dold dann im Ziel an, wo schon der Australier Darren Wilson auf dem Boden lag. Die gemessene Zielzeit des Veranstalters für Dold (12:30 Min.) wurde annulliert und er bekam die gleiche Zeit wie Darren Wilson (12:19) zugewiesen. Diese lag knapp Minuten unter dem bisherigen Streckenrekord.