Ortenau Erneut Topradsport in Gutach

Von 10 bis 16 Uhr fahren die Kunst- und Einradsportler wieder um die begehrten Curt-Liebich-Pokale. Vor allem werden auch die jüngeren Radsportler ihr Können zeigen.

Den Anfang machen die Schülerinnen U11 mit der Gutacher RSV-Sportlerin Nele Schillinger aus Oberwolfach. In dieser Gruppe fahren auch Mina Herr und Mercedes Reinert mit. Bei den U13-Sportlern steht danach Mario Stevens bereit und Emma Bothe wird in dieser Altersklasse parallel bei den Mädchen antreten. Ab 11.30 Uhr sind die Jüngsten Lea Oehler, Jennifer Dietz und Leonie Moser am Start. Danach fahren die Zweier Juniorinnen Hanna Bothe mit Julia Schondelmaier und vor der Mittagspause möchte der Zweier Mario Stevens mit Lena Moser seine Kür präsentieren. Am Nachmittag steht Lena Moser bei den Schülerinnen U15 noch einmal auf einer der beiden Wettkampfflächen.

Noch voller Eindrücke von der Deutschen Hallenradmeisterschaft in Hamburg am letzten Wochenende werden natürlich auch die Gutacher Elite-Sportler ihre DM-Küren präsentieren. Der frischgekürte Bronze-Zweier Sophie-Marie Nattmann und Caroline Wurth wird um 12 Uhr antreten und um 15 Uhr stellt im Zweier der offenen Klasse das Duo Lisa Schwendemann/Dénes Füssel sein Können unter Beweis.