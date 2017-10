Ortenau Erfolgsserie des SC Lahr ist gerissen

Die Niederlage hatte im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen behagte die Gangart der Gastgeber mit vielen versteckten Fouls und einem zögerlichen Unparteiischen den Blau-Schwarzen nicht. "Wir haben es nicht geschafft, uns in den Zweikämpfen wie erhofft zu behaupten, haben uns den Schneid zu oft abkaufen lassen", meinte Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller. Zweiter Knackpunkt war die Ampelkarte gegen Violand Kerellaj (40.), der nach zwei Fouls binnen fünf Minuten vom Feld musste. Fortan fehlte beim SC ein Stück weit die Ordnung, der SV 08 Kuppenheim kam zu seinen Möglichkeiten.

Insgesamt spielte der SV das, was zu erwarten war: Körperlich robust, des öfteren am Rande der Legalität entlang schrammend. Daneben dominierten lange Bälle aus dem eigenen Zentrum auf die Außenbahnen. So fiel auch die Führung durch Lucas Grünbacher: Ein langer Schlag erreichte den Kuppenheimer auf der rechten Bahn, der sträflich alleine gelassen aus gut 30 Metern das Gästetor ansteuern und sicher zum 1:0 (55.) verwandeln konnte.

Lahr fehlte in der Vorwärtsbewegung das gewohnte kreative Moment, gerade beim letzten Pass an den Strafraum. Immer wieder wurde der Spielaufbau durch Kuppenheimer Nickligkeiten unterbunden, auf der Gegenseite kam der SV einige Male zu gefährlichen Abschlüssen, bei denen SC-Schlussmann Jonas Witt auf dem Posten war. So auch in der 75. Minute, als er einen Strafstoß von Karadogan parierte. Zuvor hatte Simon Witt seinen Gegenspieler zu Boden befördert, was von Lahrer Seite allerdings stark bezweifelt wurde. Die Ampelkarte gegen Kuppenheims Okan Eren (89.) fiel nicht mehr weiter ins Gewicht, am Ende stand eine unbefriedigende 0:1-Niederlage der Gäste. Müller: "Wir waren in Kuppenheim nicht so präsent wie gewohnt, was ärgerlich war, weil mehr drin gewesen wäre." SV 08 Kuppenheim: Ströbel; Saddedine (74. Mörmann), Peter, Götz (90./+1. Karamehmedovic), Otto (60. Eren), Karadogan, Kolasinac, Stanic, Grünbacher (89. Djuric), Borutta, Tasli. SC Lahr: J. Witt; Burgert, Obosso, Kerellaj, Gueddin (79. Bologna), Grösser (78. S. Witt),Wirth, Fries, Sen (46. Kalu), Weschle (67. Kassassir), Häußermann. Tor: 1:0 Grünbacher (55.); Schiedrichter: Leroy Gallus (Opfingen); Besondere Vorkommnise: Gelb-Rote Karten: Kerellaj (Lahr/40., wiederholtes Foulspiel), Eren (Kuppenheim/89., wegen Meckerns); Karadogan (Kuppenheim) verschießt Strafstoß (75.); Zuschauer: 150.