Ortenau Erfolgreiche Ichenheimerinnen

An den ersten zwei Geräten, dem Sprung und dem Stufenbarren, gingen die Mädchen in Führung. Nur am letzten Gerät mussten sich die Mädchen des TV Ichenheim knapp Gengenbach geschlagen geben. Punktesammlerin am Boden war Katrin Wilhelm, die die höchste Schwierigkeit zeigte und die Tageshöchstwertung an diesem Gerät erreichte. Nach dem Sieg gilt es nun, den Titel auch in der Rückrunde zu verteidigen.

Mit 49,2 Punkten erreichte Mara Wollenbär die Tageshöchstwertung, dicht gefolgt von ihrer Mannschaftskameradin Marlene Noll (3./48,45).

Beim 88. Riedturnfest in Nonnenweier sind vom TVI 28 Mädchen an den Start gegangen. Im Wettkampf P1-P2 erturnte sich Greta Häußermann den sechsten Platz, gefolgt von ihrer Teamkollegin Philine Krause auf Platz sieben. Beim Wettkampf P2 wurde Milena Belsch Zwölfte, Lea Rieger Zehnte, Anne Knels Sechste und Anne Huser Vierte. Weitere Ergebnisse: P2-P3: 3. Lisa Ehinger; 11. Celine Bertl. P2-P4: 10. Leni Winkler, 9. Lenja Jogerst, 8. Ronja Wurth, 7. Theresa Kettering, 5. Rosa Winkler, 2. Mara Stolz. P3-P5 (Jahrgang 2007 und jünger): 1. Vanessa Schäfer. Wettkampf P3-P5 (Jahrgang 2005 und jünger): 2. Louisa Lauer, 4. Bayan Alboush, 6. Louisa Wagner. P4-P8: 3. Lea Wollenbär.