Ortenau Erfolgreich in Plovdiv

Von Runde zu Runde wurden die Gegner immer besser. Als nächster Widersacher war Cebrail Karakas an der Reihe, den er mit 6:1 Punkte klar besiegte. Nach diesem Sieg stand Antadze im Finale der Weltmeisterschaften 2017, wo er es mit einem sehr starken Ringer aus Schweden zu tun hatte.

Sein Gegner Jimmy Samuelsson war an diesem Tag jedoch einfach zu stark für Antadze und so musste sich dieser mit 4:12 Punkten geschlagen geben. Nach den sehr gut gezeigten Leistungen in Plovdiv darf sich Batri zu Recht über den zweiten Platz bei den Weltmeisterschaften freuen. Der AV Germania Hornberg hofft, dass Antadze auch bei den Mannschaftskämpfen der laufenden Runde an die gezeigten Leistungen in Bulgarien anknüpfen kann.