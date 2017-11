Ortenau "Er überlegt zu lange"

Ich bin der gelassene, schüchterne Typ, der Kumpeltyp.

Wie lautet Dein Ziel mit der Mannschaft und Dein persönliches Ziel in dieser Saison?

Mit meiner Mannschaft FV Langewinkel will ich mittelfristig in die Verbandsliga aufsteigen. Ich will immer knipsen, aber eine genaue Anzahl Treffer pro Saison habe ich mir nicht vorgenommen.