Ortenau Engagierte Nachwuchsarbeit beim TV Lahr zahlt sich aus

(red/sl). Der Auftakt zur Wettkampfsaison in der Rhythmischen Sportgymnastik ging in der Rheintalhalle in Lahr über die Bühne. Gymnastinnen von sechs bis 18 Jahren aus ganz Baden, aber auch aus der Pfalz, Luxemburg und Basel freuten sich über die Einladung zum freundschaftlichen Vergleichswettkampf. Sie hatten hier die Gelegenheit, ihre neuen Kürübungen ohne den Druck einer Qualifikation oder einer Meisterschaft testen zu können. Auch die Kampfrichterinnen hatten einen Test zu bestehen, denn die internationalen Wertungsrichtlinien haben sich geändert und sind noch aufwendiger geworden.