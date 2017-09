Ortenau Engagierte Leistung reicht nicht aus

Für die schwierige Auftaktaufgabe vor heimischem Publikum standen die Vorzeichen nicht optimal. Personell musste der neue Trainer Oliver Kronenwitter auf die erfahrenen Manuel Schmid, Jerome Ressel und Alexander Weber verzichten. Zudem konnte Rückraumtalent Lukas Glunk aufgrund einer Verletzung nicht mitwirken. Eine Hypothek, welche an diesem Abend insgesamt einfach zu schwer wog. Vor toller Kulisse und entfesselnd aufspielender Trommlergruppe lief die SGGW über das gesamte Spiel hinweg einem Rückstand hinterher.

In der Defensive recht stabil stehend und mit einem sehr gut aufgelegten Torwart Claudius Baumann im Rücken, konnte man sich den Angriffen der HSG oftmals erfolgreich entgegenstemmen. Leider kam man selbst nicht oft genug in den direkten Konterangriff. Wenn dies doch mal gelang, scheiterte man zu oft an Markus Lais im HSG-Tor. Im aufgebauten Angriff taten sich die Mannen sichtlich schwer, den massiven Innenblock der Gäste auseinanderzuspielen.

Dennoch lag man bis zum 8:10 in der 23. Minute in Schlagdistanz. Leider folgte eine gut zehnminütige Torflaute, welche die HSG mit einem 3:0-Lauf für sich zu nutzen wusste. Wer nun aber glaubte, die personell angeschlagene SG-Truppe würde sich nach dem Pausentee hängen lassen, musste sich eines Besseren belehren lassen. Weiterhin wehrten sich alle einheimischen Akteure gegen eine drohende Niederlage. Mike Lehmann stoppte die torlose Phase und sofort war das Publikum wieder da.