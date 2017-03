Ortenau "Endlich Zählbares mitgenommen"

Und dennoch herrschte beim Aufsteiger zumindest in den ersten Minuten nach der Partie Enttäuschung. Grund: Beim Stand von 29:29 vergab Nico Vollmer, zuvor mit vier Treffern bei vier Versuchen, vom Siebenmeter-Strich den möglichen Sieg. Doch beim Ried-Verein gab es keine Vorwürfe, stattdessen stellte Ehrhardt den positiven Gesichtspunkt in den Mittelpunkt: "Wir haben im Gegensatz zu ähnlich engen Konstellationen in vorangegangenen Spielen diesmal endlich etwas Zählbares mitgenommen".

Im Spiel selbst schenkten sich beide Teams nichts. "Nach 15 Minuten haben wir gemerkt, dass heute etwas zu holen sein könnte. Es ist uns lediglich zu wenig gelungen, Sinzheims Fehler konsequenter auszunutzen. Gelegenheiten hatten wir genug", fand Meißenheims Trainer.

Die Gäste verloren in der 34. Minute Christoph Baumann durch Platzverweis, der BSV-Torhüter Peter Fodor beim Siebenmeter am Kopf traf. Die Einschätzung der Unparteiischen, es sei Absicht im Spiel gewesen, teilten beide Trainer nicht. "Die Karte muss man nicht geben, das hat auch Frank Schulmeister hinterher zu mir gesagt. Der Torhüter bewegt sich, von Absicht kann keine Rede sein", so Ehrhardt. Das Spiel blieb ausgeglichen, 19:19 (39.), 22:22 (44.) und 26:26 (52.) waren Stationen hin zu einer ebenfalls hochspannenden Schlussphase. Insgesamt nahmen die Gäste den erkämpften Zähler gern mit, hoffen nun auf weiteres Nachlegen im Kampf um den Ligaerhalt. HTV Meißenheim: Velz, Irslinger; Engel 5, Funke 1, Vollmer 8/4, Obergfell, Baumann 3, Geppert 2, Wilhelm 2, Schäfer, Wöhrle 2, Hügli 6.