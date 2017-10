Ortenau Elf der 14 Roadrunners schneller als je zuvor

Mit den Worten "Der Dom ist das Ziel!" im Kopf wurde über die Deutzer Brücke der Rhein überquert und über Lilienthal, Ehrenfeld und den dreimal zu überlaufenden Rudolfplatz, der neben den letzten Metern am Dom die absolute Stimmungshochburg darstellte, in Richtung des Doms gelaufen.

Die blaue Feier auf rotem Teppich am Fuße des Doms begann, als Jonas Müller nach 1:14 Stunden die letzte Linkskurve passierte und sich auf die Zielgerade begab. Bereits nach 1:14:53 Stunden blieb für den 23-Jährigen die Uhr stehen, womit er seine Bestzeit um über zweieinhalb Minuten verbesserte. In einem enorm stark besetzten Feld lief er beim zweitgrößten Halbmarathon Deutschlands auf Platz 49 von 15.000 Teilnehmern. Benouaret folgte in 1:17:31 Stunden ebenfalls mit neuer Bestzeit auf Platz 77. Durch den Zieleinlauf von Jonas Lehmann, der in 1:18:44 Stunden seine Bestzeit zwar um genau eine Minute verpasste, aber dennoch eine starke Leistung zeigte, war das erste Trio für die Teamwertung komplett. In 3:51:08 Stunden schaffte es das Trio auf den vierten Rang, das zweite Trio sollte nach 4:02:30 Stunden auf Platz zehn folgen, das dritte Trio belegte in 4:21:45 Stunden den 21. Rang.

Als Nächste kamen Patrick Brucker (1:19:28 Stunden) und Daniel Zahn (1:20:02 Stunden) ins Ziel. Während der Hofstetter Brucker seine Bestzeit um 16 Sekunden verbesserte, verpasste Zahn trotz erneuter Steigerung die erste Zeit unter 1:20 Stunden zum zweiten Mal nur sehr knapp. Wenige Meter hinter der Ziellinie warteten die Fünf auf ihre schnellste Teamkollegin. Keine zwei Minuten später bog Wangler um die letzte Kurve und lief in 1:22:24 Stunden nicht nur knapp drei Minuten unter ihrer alten Bestzeit, sondern auch als 13. Frau und zweitschnellste Studentin ins Ziel. Somit setzte sie sich in der deutschen Spitze der U23-Läuferinnen über diese Distanz fest. Es ging weiter, wie es knapp acht Minuten zuvor angefangen hatte.

Nach 1:24:06 Stunden stürmte Sören Hetzel gut eineinhalb Minuten unter seiner alten Bestzeit ins Ziel. Nach 1:25:27 Stunden folgte Florian Walz, der nach intensiven Wochen und seiner Bestzeit in Oslo zwei Wochen zuvor seine gute Form bestätigte. Als Nächster war es der 16-Jährige Jonas Bender, der den roten Teppich betrat und nach 1:26:42 Stunden mit in die Höhe gestreckten Armen überglücklich seinen ersten Halbmarathon finishte und so auf Platz vier der Altersklasse U18 kam. Dem hohen Tempo von Bender konnte Jan Discher auf der zweiten Hälfte nicht ganz folgen, er lief jedoch konstant sein Rennen zu Ende und freute sich nach 1:29:36 Stunden über eine Verbesserung seiner Bestzeit von über vier Minuten.

Auch wenn sich bereits zehn von 14 gestarteten Roadrunners im Ziel befanden, gingen die Blicke gespannt in Richtung Dom und der letzten Kurve, in der die Zuschauer in etlichen Reihen hintereinanderstanden. Gut fünf Minuten später kamen Dieter Hansert und Manuel Geiler wie erwartet um die letzte Kurve geschossen und gaben auf dem roten Teppich noch einmal alles. Hansert knackte so in 1:35:58 Stunden die nächste Minuten-Grenze, worüber er sich mit Geiler (1:36:16 Stunden), der ebenfalls ein starkes Rennen zeigte, und seinen Teamkollegen freuen konnte. Mit Werner Kienzler und Ulrike Müller-Benouaret befanden sich nun noch zwei Roadrunners auf den Straßen Kölns. Defensiv ins Rennen gestartet, legte Kienzler auf der zweiten Hälfte deutlich zu und finishte nach 1:50:44 Stunden knapp zwei Minuten unter seiner alten Bestzeit. Weiter hinten gestartet, lief für Müller-Benouaret das Rennen zu diesem Zeitpunkt noch. Auch wenn sie nicht ihren besten Tag erwischte, freute sie sich im Ziel über das erfolgreiche Finishen ihres ersten Halbmarathons.