Ortenau Einzelzeitfahren als Grundstein

Gleich am ersten Tag, beim Einzelzeitfahren über rund 40 Kilometer um den Ossiacher See, legte Silberer mit einem 39er-Schnitt den Grundstein für eine vordere Platzierung. Die folgenden vier schweren Alpenetappen mit Anstiegen von bis zu 18 Prozent begannen mit einem Rückschlag: Zwei technische Defekte in den ersten Anstiegen ließen Silberer am zweiten Tag wertvolle Zeit auf seine härtesten Konkurrenten verlieren.

Doch der Ortenauer ließ sich nicht aus dem Rhythmus bringen, fuhr die folgenden Tage ein beherztes Rennen, sodass er bei jeder Tageswertung auf dem Siegerpodest vertreten war.

Auch am letzten Tag, bei einem Bergzeitfahren von 13 Kilometern Länge (1300 Höhenmeter), machte er wertvolle Zeit gut. Silberer absolvierte es als Zweitbester seiner Altersklasse und sicherte sich somit in der Endabrechnung den dritten Gesamtrang.