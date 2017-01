Ortenau Einsatz und Kampf wichtige Tugenden

Die Gastgeber haben zuletzt lediglich zwei Unentschieden aus vier Spielen mitgenommen – und das gegen Teams, die wie Helmlingen um den Ligaverbleib kämpfen. Mit einem Auswärtssieg könnte Ottenheim mit dem Gegner in der Tabelle gleichziehen und damit den Kontakt zum Mittelfeld herstellen. "Wir haben spielerisch die Mittel, um Helmlingen zu knacken", weiß Ottenheims Coach Daniel Hasemann – auch wenn diese am vergangenen Wochenende nicht immer zum Vorschein kamen. Dafür stimmte die kämpferische Einstellung, die auch am Sonntag wieder im Vordergrund stehen soll. "Einsatz und Kampf sind die Grundvoraussetzungen", so Hasemann, der die Gastgeber nicht unterschätzen wird. "Helmlingen hat ein gutes Team mit einer guten Mischung." Allerdings zeigten sich die Hausherren bisher eher heimschwach und behielten gerade einmal drei Punkte in eigener Halle. Das will Ottenheim möglichst nutzen.

Der Kader ist derselbe wie beim Sieg gegen Sinzheim, zudem kommt Johannes Weide zurück. (tom). BSV Phönix Sinzheim – TuS Altenheim (Samstag, 20 Uhr). Nach dem erfolgreichen Rückrundenstart müssen die Altenheimer (Platz eins/22:10 Punkte) beim nächsten schweren Brocken antreten. Zwar verlor Sinzheim (Platz vier/17:11) vor Wochenfrist in Ottenheim, woraus Gästetrainer Timo Heuberger aber nicht unbedingt Gutes ableitet. "In der Hinrunde hat der BSV knapp gegen Ottenheim gewonnen, gegen uns dann gezeigt, was sie können. Das darf diesmal ruhig eher zu unseren Gunsten ausfallen."

Seit dem Hinspiel hat sich auf beiden Seiten einiges verändert, daher ist Heuberger auch überzeugt: "Es wird ein ganz anderes Spiel, weil sowohl wir als auch Sinzheim heute ein ganz anderes System spielen." Bei den Gastgebern, die Altenheims Coach zum "Kreis der Liga-Topfavoriten" zählt, seien mehrere Gesichtspunkte nicht außer Acht zu lassen. Heuberger: "Der BSV stellt beide Komponenten – starke Individualisten, aber auch das Kollektiv – in den Mittelpunkt, oft als erfolgreiche Kombination. Wir dürfen im Spiel nur ganz wenige Schwächephasen zeigen."

Bei Altenheim sind Gerry Sutter, Oliver Gieringer und David Reuter angeschlagen. Dazu kommt, "dass Spieler wie etwa Kevin Höfer, die vergangene Woche noch gesund waren, jetzt ebenfalls in den Seilen hängen", so Heuberger. Die Lage begeistert ihn nicht, er sagt aber nüchtern: "Wir müssen das Bestmögliche hoffen, nach Sinzheim fahren – egal, in welcher Besetzung – und alles geben, was uns am Samstag möglich ist."