Ortenau Einige Spieler fallen aus

Gemessen an der Tabellensituation und dem Heimvorteil kann man den Gastgebern sicherlich eine leichte Favoritenrolle zuschreiben,wobei man sich zu gern an die letzte Saison erinnert, wo man den Gast im heimischen Waldstadion 5:2 in die Schranken verwies. Verlieren ist in der jetzigen Situation jedenfalls absolut verboten. Schließlich winkt mit einem weiteren Dreier als zusätzliche Motivation durchaus auch noch ein weiterer Schritt nach vorne,auch im Hinblick auf den nächsten schweren Auswärtsauftritt im Kinzigtalderby beim Tabellenzweiten in Hofstetten (2./7P.). Andererseits wird sich die Heimelf anlässlich der prekären Tabellensituation der mittelbadischen Gäste,die mit dem Rücken zur Wand stehen und zuletzt demTabellendritten SC Offenburg eine achtbare Nullnummer abtrotzten, auf härtesten Widerstand gefasst machen müssen und somit in dieser für beide Teams richtungsweisenden Partie sicherlich alles abverlangen. So dass die Gastgeber alles andere als ein Spaziergang oder gar Selbstläufer erwartet,sondern eine harte Nuss, die nur mit einer optimalen Leistung in allen Mannschaftsteilen gepaart mit der erforderlichen Kampfkraft,Zweikampfstärke, Laufbereitschaft sowie konsequenter Chancenverwertung und dem notwendigen Teamspirit und Spielwitz zu knacken sein wird. Nachdem das langzeitverletzte Stammquartett Co-Trainer Simon Jäckle, Steffen Hengstler, Philipp Giesler und Simon Uhl nach wie vor weiterhin nicht zur Verfügung stehen, sind personell keine allzu große Veränderungen zu erwarten, auch wenn eventuell wieder auf die jüngst fehlenden Urlauber Neuzugang Gürkan Balta und Kevin Mayer zurückgegriffen werden kann. Dagegen muss um den Einsatz der angeschlagenen Allzweckwaffe Mikail Süme gebangt werden. Fehlen wird leider ab dieser Woche wegen eines längeren Auslandsaufenthalts künftig auch Kapitän Marius Matt. Das für diese Saison neuverpflichtete Trainerduo Kevin Bürgelin/Simon Jäckle hofft, trotzdem noch eine schlagkräftige Truppe aufbieten zu können.