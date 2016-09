Ortenau Einige Spieler fallen aus

Der Sportclub mit Trainer Martin Leukel ist mit seinem jungen Team gut in die neue Saison gestartet. Zwei Siege gegen den VfB Bühl und SV Oberkirch, ein 1:1 bei der Markovic-Truppe vom FV Schutterwald und der Fast-Dreier beim hoch gehandelten SC Offenburg. "Schade, dass wir in Offenburg nichts geholt haben, wir waren sehr nahe dran", sagt Spielausschussvorsitzender Michael Brosamer. Ein Sonntagsschuss in der 84.Minute zerstörte die SC-Hoffnungen. Martin Leukel hat bewiesen, dass er mit seiner zum Teil noch sehr jungen Mannschaft, bei der fünf Spieler, in der letzten Saison noch in der A-Jugend spielten, etwas reißen kann. Eines kann und muss bei diesen "Jungen Wilden" noch verbessert werden, sie müssen sich noch hungriger zeigen und auch mal vorne etwas riskieren. Ob Martin Leukel auch gegen den SV Hausach wieder so aufstellt wie zuletzt beim SCO, wird sich zeigen. Er ist eigentlich fast dazu gezwungen, denn trotz der noch jungen Saison hat der Hofstetter Trainer schon wieder einige Ausfälle zu beklagen. Dominik Hertlein und Michael Kern, Neuzugang Mathias Weinzierle und der junge Keeper Michael Obert sind allesamt. Manuel Buchholz fällt durch seine Gelb-Rot-Sperre aus, weshalb ein neuer Sechser gebraucht wird. Wer Sturmpartner von Sebastian Bauer wird - bisher Michael Krämer – ist auch noch offen. Obwohl sich der Sportclub zu Saisonbeginn über einen breiteren Kader freuen konnte, so sind jetzt schon wieder Engpässe vorhanden. Da sieht es beim Gegner SV Hausach personell etwas besser aus. Martin Leukel weiß um die Stärke des kommenden Gegners und er erinnert sich auch noch an die 0:1-Niederlage auf eigenem Platz im vergangenen Jahr. Der Sportclub will seine Heimspiele gewinnen, egal wer kommt. Gegen den VfB Bühl und den SV Oberkirch ist das gelungen, nun soll ein weiterer "Dreier" dafür sorgen, dass der Sportclub die kommenden Aufgaben unbeschwerter angehen kann. Spielerisch hat es der SC allemal drauf. Wer am Samstag in der Hofstettener Startelf stehen wird, darauf hat sich Martin Leukel noch nicht festgelegt. Eines ist jedoch sicher: Die Spieler müssen aggressiv in die Zweikämpfe gehen wie zuletzt in den vergangenen Spielen beim SC Offenburg und in Schutterwald, wo der SC in der zweiten Hälfte brillierte. Wichtig für Hofstetten ist es, den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen.