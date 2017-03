Ortenau Einerseits Vorfreude, andererseits noch viele Fragezeichen

Die Gäste setzten vor der Winterpause ein Ausrufzeichen im Abstiegskampf. Mit 3:0 wurde der FV Unterharmersbach auf die Heimreise geschickt. Spielertrainer Stefan Walter hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. Dafür müssen die Rot-Schwarzen aber schon beim FV Sulz punkten. Heitz: "Wir haben in der Winterpause gut gearbeitet, ich denke wir werden die ersten drei Punkte im neuen Jahr einfahren."

(mat/fis). FV Ettenheim – SV Rust (Sonntag, 15 Uhr). Seit dem Trainerwechsel im vergangenen Jahr hat der FV Ettenheim erst richtig in die Saison gefunden. Trainer Torsten Griesbaum hat der Mannschaft neues Selbstvertrauen eingehaucht, aufgegeben hat man sich im Ettenheimer Lager noch lange nicht. "Mit der Vorbereitung sind wir den Umständen entsprechend ganz zufrieden. Allerdings hatten wir nie die komplette Mannschaft beisammen. Es ist für uns daher sehr schwer einzuschätzen, wo genau wir gerade stehen", so Griesbaum.

Ein wenig schleppend verlief die Vorbereitung auch beim SV Rust, Trainer An­dreas Grüninger war um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Vom Kader der zweiten Mannschaft kam so gut wie kein Spieler ins Training und somit hatte Grüninger nur acht bis zehn Spieler in den Einheiten. "Da war effektives Training einfach nicht möglich. Wenn ich mir ansehe, wie viele Spieler nur wenig Trainingseinheiten haben, dann bin ich gespannt darauf, wie wir in Ettenheim die Partie durchstehen", so Rusts Trainer. Den FV Ettenheim sieht Grüninger weitaus besser als es der Tabellenplatz aussagt: "Ettenheim hat immer enge Spiele gehabt und verfügt über einen guten Kader, der bislang unter Wert geschlagen wurde. Da ist sicher fußballerische Qualität vorhanden. Aber ich denke, im ersten Spiel weiß keiner so recht, wo man steht. Deshalb warten wir gespannt auf den Startschuss."